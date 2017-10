Saúl Craviotto: "Soy policía y me siento orgulloso de ser catalán y español"

"Soy Policía Nacional, con toda mi familia en Lleida y me siento orgulloso de ser catalán y español. Vamos, que tengo el pack completo". Así empieza la carta pública que Saúl Craviotto, con cuatro medallas olímpicas en piragüismo, dos de ellas de oro, uno de los atletas españoles más laureados en los Juegos, ha hecho pública en las redes sociales para mostrar su punto de vista sobre la situación política que vive Cataluña.

"Después de todo lo vivido las últimas no era sencillo posicionarse --añade el bicampeón olímpico-- o hablar y menos con la crispación y ambiente de enfrentamiento que se respira en las redes sociales y en la calle, pero después de consumarse la irresponsabilidad de hoy (ayer, tras la declaración del Parlament), me decepcionaría a mí mismo si no os mando este mensaje, compañeros".

El piragüista continúa en su misiva apoyando a los policías y guardías civiles que han sido enviados a Catalunya y a la "inmensa mayoría" de los Mossos d'Esquadra. "Desgraciadamente ante esta locura sin plan de ruta no se me ocurre otra medida distinta que aplicar el artículo 155, que espero y deseo se utilice de forma gradual".

También habla del 1-0. "Me cayeron muchas lágrimas por lo que estaba ocurriendo en mi querida tierra. Por supuesto que no me gustó ver estas imágenes y deseo con todo corazón que no se repitan. Solo pido que el agua vuelva a su cauce cuanto antes porque con esta sinrazón nos vamos a la deriva".

'MasterChef'

Craviotto acumula cuatro medallas olímpicas (dos de oro,una de plata y una de bronce) y otras tres medallas de oro en campeonatos del mundo. Tiene 32 años y desde los 20 pertenece al cuerpo de la Policía Nacional. Últimamente está participando en el programa 'MasterChef Celebrity'.