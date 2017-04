El polaco, el objetivo y Carrión

PAWEL KIESZEK / ÚNICO ACIERTO VERANIEGO

Actuación heroica del polaco para sumar un punto de 24

Casi una decena de paradas a lo largo de todo el encuentro, la mitad de ellas, en los últimos 10 minutos y, alguna de ellas -como la realizada ante Héctor Yuste-, simplemente espectacular. Kieszek se puede apuntar con toda justicia el punto que sumó el Córdoba en Son Moix, que supone el primero de los últimos 24 disputados por el conjunto blanquiverde como visitante. Además, otra intervención a disparo de Angeliño desde la frontal obligó a una parada llena de plasticidad. Queda para la incógnita -por ahora- aquella «búsqueda de reacción» en su relevo por Razak.

LUIS MIGUEL CARRIÓN / SIGUEN Y CRECEN LAS DUDAS

La entrada de Edu Ramos, claro síntoma de situación e ideas

Por lo visto hasta ahora y con la intuición de que el club aspira a la continuidad del catalán, bien harían en El Arcángel, para la próxima temporada, en aumentar -mucho- la inversión y acertar -bastante- en las elecciones para renovar una plantilla cargada de piernas y años. No sobraron ideas, volvió a caerse el equipo y no se aprovecharon en absoluto las debilidades, excesivas, que ofreció el rival, que tiene un claro aroma a Segunda B. Tanto es así, que el propio Carrión lo vio venir y a media hora del final dio entrada a Edu Ramos por Pedro Ríos. Preocupantes presente y futuro.

OBJETIVO: SALVACIÓN / EN MANOS DE LA AFICIÓN

La continuidad en Segunda dependerá de El Arcángel

No hizo mucho el club, en lo que se refiere a inversión, por conformar una plantilla que, al menos, pudiera pelear los puestos de eliminatorias de ascenso. Tampoco el «acierto» en las incorporaciones y en equilibrar el plantel ayudaron. Por lo tanto, la salvación de este Córdoba, vistos los últimos resultados -no tanto el juego- en El Arcángel pasa por lo que pueda sumar en el coliseo ribereño ante su afición, sobre cuyas espaldas recaerá el objetivo real de este Córdoba: la salvación y no sin sufrimiento. Mantener ese ritmo de puntuación en casa será vital.