Nadal se impone a Mayer y Verdasco cae ante Djokovic en Australia

Dos horas y cuatro minutos necesitó Nadal para vencer al alemánFlorian Mayer en la primera ronda del Abierto de Australia y citarse con Marcos Baghdatis en la segunda. El manacorí llegaba a las antípodas con el objetivo de recuperar su 'drive'. "Lo había recuperado el año pasado hasta que tuve que parar en Roland Garros. Luego me fue imposible por lo de la mano (sufrió una lesión en la muñeca)", señaló después del partido.



Contento tuvo que acabar el partido Nadal tras ver que 27 de los 39 golpes ganadores salieron del 'drive'. "No esperaba hacerlo tan bien en una primera ronda, pero en los momentos importantes he pegado", admitió el español. Nadal derrotó a Mayer (39º del mundo) en tres sets (6-3, 6-4 y 6-4) con un servicio sólido y con un segundo saque seguro que no dejó que el alemán contestara. El manacorí no cedió ninguna bola de 'break' y consiguió una en cada set para apuntarse su primera victoria en el primer Grand Slam de la temporada. "Los dos puntos de rotura en el 4-4 -del segundo y tercer set- han sido claves y esas derechas las había entrenado mil veces", dijo feliz.

En segunda ronda le espera Marcos Baghdatis, el veterano chipriota, al que Nadal tiene mucho respeto. "Se le da bien este torneo, es un rival difícil, de muy alto nivel". El manacorí tiene claro que jugar al 100% es cuestión de tiempo. "Cuantos más partidos juegues y mejor lo hagas, es más fácil recuperar los automatismos y la confianza", admitió Rafa antes de añadir que necesita jugar para volver también a la regularidad.



BUENA JORNADA PARA FERRER, BAUTISTA Y CARREÑO...



David Ferrer debutó con una victoria contundente ante el australiano Omar Jasika por 6-3, 6-0 y 6-2 en una hora y 25 minutos. En segunda ronda, le espera el ganador del cruce entre el ruso Daniil Medvedev y el estadounidense Ernesto Escobedo.

Por su parte, tampoco tuvo problemas Roberto Bautista para vencer al argentino Guido Pella en tres sets (6-3, 6-1 y 6-1) y seguir en el Abierto de Australia. Una hora y 24 minutos de dominio del español se saldaron con la victoria tras romperle el saque hasta seis veces al argentino. Bautista se cita con el japonésYoshihito Nishioka (99) en la segunda ronda.

El que sí sufrió fue Pablo Carreño para vencer al canadiense Peter Polansky en cinco sets (6-0, 3-6, 3-6, 6-2, 3-0), tras abandonar su rival en el último set. El español tuvo que jugar durante dos horas y 23 minutos para saldar su pase a la segunda ronda. El británico Kyle Edmund ya le espera tras vencer al colombiano Santiago Giraldo.



... Y MALA PARA VERDASCO, SORRIBES Y ARRUABARRENA



Fernando Verdasco no ha podido hacer nada para impedir queNovak Djokovic le venciera y le mandara a casa. El español ha caído en tres sets por 6-1, 7-6(4) y 6-2. El serbio, campeón del Abierto de Australia la temporada pasada, no ha permitido que Verdasco, que eliminó a Nadal en primera ronda el año pasado, pudiera incomodarle en el primer partido del campeonato.

Sara Sorribes cayó en dos sets ante la checa Karolina Pliskova, que dominó el partido en su totalidad y ganó por 6-2 y 6-0. La castellonense, 102 mundial, no pudo con la número 5 y abandona elAbierto de Australia en la primera ronda. La checa es una de las favoritas en el cuadro femenino y se enfrentará a Anna Blikova en la segunda ronda.

Lara Arruabarrena pudo ofrecer un partido más disputado ante la ucraniana Yulia Putintseva pero también perdió en dos sets por 7-6 (7) y 7-6 (10) en un larguísimo encuentro de dos horas y 47 minutos. Putintseva jugará contra Jelena Ostapenko en la segunda ronda.