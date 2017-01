Llega el tránsfer de Javi Lara

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

La llegada de Javi Lara es una gran noticia, pero que nadie se llame a engaño. No es defensa, y la defensa seguirá siendo un coladero al igual que la primera vuelta y al igual que la temporada pasada. Ya que si tienes un agujero y no lo tapas, el tiempo no se encarga de taparlo. Seguirá el agujero hasta que se cambien los hombres que componen la defensa.