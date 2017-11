El musical I want you back revive a Michael Jackson en el Gran Teatro

I want you back, el espectáculo que gira actualmente por España rindiendo homenaje a Michael Jackson, llega a las tablas del Gran Teatro con cinco funciones, la quinta añadida recientemente tras la gran demanda que ha suscitado este montaje por parte de los espectadores cordobeses, que prácticamente han agotado ya las entradas. Esta producción --que puede verse el viernes 17 y el sábado 18 a las 18.00 y 21.00, y el domingo 19, a las 18.00-- ofrece dos horas de música en directo en las que se irán desgranando con fidelidad las mejores canciones que fraguaron su leyenda y le consagraron como el rey del pop, al que darán vida dos artistas. Por un lado, el cuerpo de baile, compuesto por cinco bailarines, está encabezado por SacMJJ, considerado como uno de los mejores artistas en el mundo capaz de recrear la forma de bailar de Jackson, mientras que la voz del artista que más discos ha vendido a lo largo de la historia de la música corre a cargo de Dabead, que tiene un timbre «calcado a Jackson», según asegura Juan Holguero, portavoz de esta coproducción de Rock en Familia y SOM Produce.

Este espectáculo es una «recreación todo lo fiel posible a un concierto de Michael Jackson», continúa Holguero, que explica que no hay un hilo teatral y, en cuanto a la escenografía, señala que el escenario está dividido en dos partes, una de ellas en la que se sitúan los músicos de la banda, mientras que en una tarima por debajo se sitúa el cantante, ejecutándose en el resto del escenario las coreografías de SacMJJ y el cuerpo de baile. También es destacable el vestuario que lucen los bailarines y cantantes, «muy fiel a los videoclips que se conocen del cantante, así como a sus actuaciones en directo», continúa Holguero. «Prácticamente, con cada canción hay un cambio de vestuario», prosigue el productor, que señala que «el ritmo es muy ágil, sin pausa entre canción y canción», captando la atención del público «en todo momento».

«Todas las personas que forman parte del elenco, de la producción, somos muy seguidores del trabajo de Michael Jackson, con lo cual está hecho desde el respeto y con mucha atención a todos los detalles para que el fan más exigente no salga defraudado, sino todo lo contrario», señala Holguero, que explica que toda la preparación del espectáculo se hizo contando con la colaboración del club de fans del cantante en España, que ha dado el visto bueno al espectáculo. Por otro lado, el montaje también quedó refrendado por Firpo Carr, una figura muy relevante en la vida del músico norteamericano, ya que fue «su guía espiritual, portavoz ante los tribunales y guardián de sus esencias», según cuenta Holguero, que explica que al día siguiente de asistir al espectáculo, Carr hizo público su asombro ante la calidad del espectáculo e, incluso, escribió un artículo «resaltando todas las virtudes de la producción y asegurando que, si lo hubiera visto Jackson, estaría agradecido por haberlo hecho con tanto cariño y respeto».

El productor también señala que esta producción está girando con «mucho éxito» después de 47 funciones continuadas en el Teatro Calderón de Madrid el pasado verano, desde donde ha viajado a Palma de Mallorca y a Vigo. I want you back no es el único montaje que rinde homenaje a Jackson, ya que se han hecho varios y se siguen haciendo, pero Holguero asegura que este «está a la altura de los mejores, si no es el mejor, y cualquiera que lo vaya a ver podrá corroborarlo».