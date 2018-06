Las 10 series que no te puedes perder este verano

Cuando 'Mad men' echó el telón en mayo del 2015, algunos se apresuraron a señalarlo como el fin de una época: la llamada Tercera Edad de Oro de las Series. Pero esto no se ha acabado, solo crece. Seguramente no ha habido en la historia de la televisión (o lo que sean las series ahora mismo) tantas cosas buenas pasando al mismo tiempo. Pasando, además, todo el año.

Los que ya tenemos cierta edad todavía recordamos aquellos días en que, durante el verano, era fácil saborear el aburrimiento si la única opción de ocio era una pantalla de televisión: reposiciones a tutiplén, 'Grand Prix', quizá alguna serie, también, pero una serie que no habría aguantado el tipo en épocas lectivas y por eso quedaba relegada a la canícula, cuando las neuronas se derriten.

Ahora el paisaje no puede ser más diferente. La supuesta burbuja de las series no se desinfla, sino que se sigue hinchando en verano, gracias al éxito sorpresa de 'Mr. Robot' (verano del 2015) y, sobre todo, 'Stranger things' (verano del 2016). "El éxito inicial de esa serie se explica, sobre todo, por un tema coyuntural", comenta Elena Neira, experta en marketing online y autora del libro 'La otra pantalla: redes sociales, móviles y la nueva televisión'. "Es un producto que encaja muy bien en el tipo de entretenimiento que se demanda en verano: generalista y familiar, ya que apela a audiencias tanto infantiles y juveniles como adultas".

El verano pasado, Netflix repitió la estrategia (y según los datos de Parrot Analytics, volvió a arrasar) con un producto más adulto, 'Ozark', cuya segunda temporada llegará a finales de agosto. Este año, en lo más caluroso del caluroso verano se podrán ver también desde una serie estrella de HBO como 'Heridas abiertas' a la nueva temporada de 'Better call Saul'.

Tentación accesible

A ver quién espera hasta la rentrée para acercarse a estos títulos, sobre todo teniendo en cuenta las facilidades que existen para ceder a la tentación. No es necesario tener una televisión conectada a la red para calmar la ansiedad. Las aplicaciones móviles son cada vez más fáciles de usar y muchas permiten descargar contenidos para verlos offline; igual que antes metías en la maleta (lo cual puedes seguir haciendo, una cosa no quita la otra) un puñado de libros, ahora también te encargas de tener bien el móvil o la tableta bien surtidos de nuevos episodios. O también medio viejos, claro: "Es tan difícil seguir el ritmo de nuevas temporadas y estrenos que las vacaciones se han convertido en el momento ideal para ponerse al día", apunta Elena Neira.

Tampoco es un problema si alguna joya llega en mitad de un viaje y no quieres quedarte sin datos. Desde la eliminación de los cargos por itinerancia en Europa, acceder a las novedades sin miedo puede ser una realidad; y si lo que quieres es ir a EEUU, Vodafone lo incluye en promoción hasta el 15 de septiembre.

La séptima temporada de 'Juego de tronos' se estrenó en verano, en lugar de primavera, lo que no impidió la consolidación del fenómeno. Dice Álex Martínez Roig, director de contenidos de Movistar+: "Cuando se ha sembrado en crear un producto que tiene tanta conexión con sus fans, se recoge el fruto en cualquier momento del año. Y el verano incluso puede ser mejor, porque potencia más las conversaciones alrededor de una serie".

¿De qué serie hablaremos más estos meses? Martínez Roig tiene esperanzas en la recién estrenada 'El día de mañana', "una serie que atrapa y que tiene mucha calidad". Es una de las novedades más sonadas de una agenda seriéfila que este verano se presenta asfixiante. Para allanar un poco el terreno y liberar horas para paseos en familia, hemos seleccionado los diez títulos imprescindibles.

1. 'Pose'. Arde Nueva York

El imparable productor Ryan Murphy ('Glee', 'American horror/crime story'), ahora sumado a las filas de Netflix, es cocreador de este drama sobre las casas de drags y la cultura ballroom de la Nueva York de los 80. Su primera temporada cuenta con más de 50 personajes LGBT, todo un hito en la televisión estadounidense. Personajes, en su mayoría, magnéticos, como la madre protectora Blanca (Mj Rodriguez) o esa prostituta (Indya Moore) con el corazón robado por un cliente. 'Pose' puede tener a veces la sutileza de un martillo neumático (Murphy será Murphy), pero a menudo desborda verdad emocional. HBO; ya disponibles los tres primeros episodios.

2. 'Succession'. El absurdo del poder

Si hay algo que no necesita la tele actual, es Otra Serie Sobre El Poder, pero al menos Jesse Armstrong (cocreador de 'Fresh meat') ha querido observar a los ricos desde una óptica ridiculizante que aliviará al plebeyo. Cerca ya de su retiro, Logan Roy (el dios Brian Cox), líder de un imperio mediático al estilo News Corp., debe elegir a un sucesor entre sus tres hijos: el inestable Kendall (Jeremy Strong), el poco serio Roman (Kieran Culkin) y la poco interesada por estos tinglados Shiv (Sarah Snook). El director Adam McKay captura la neurosis generalizada con cámara nerviosa, como en su celebrada tragicomedia sobre dinero 'La gran apuesta'. HBO; ya disponibles los tres primeros episodios.

3. 'El día de mañana'. Apuesta local 'de prestigio'

Movistar+ subraya su apuesta por la serie 'de autor' con 'El día de mañana', en la que el veterano Mariano Barroso adapta (acabando de apuntalar el aura 'prestige') una galardonada novela de Ignacio Martínez De Pisón. Oriol Pla está perfecto como Justo Gil, joven de pueblo que llega a Barcelona en 1966 con intención de comerse la ciudad y acaba convertido en confidente de la policía franquista. Grandes actores jóvenes (Jesús Carroza, Aura Garrido) y veteranos (Pere Ponce, Pep Munné, etcétera) completan un reparto que justifica por sí solo el visionado. Otro gancho: el buen pulso narrativo de Barroso. Desde hoy viernes, día 22, temporada completa en Movistar+.

4. 'El cuarto poder'. Un thriller político de verdad

Periodistas e interesados en la prensa en general tienen aquí su serie favorita de la temporada. O hasta del siglo. La directora nominada al Oscar (dos veces) Liz Garbus tuvo un acceso insólito a la redacción del 'New York Times' y, en particular, el trabajo de sus reporteros de Washington durante el primer año de administración Trump. Capturó las risas, las lágrimas, el esfuerzo por dar sentido, en equipo, a días de fuego y furia y confusión. El resultado es algo así como un 'House of cards' en versión vérité; casi más escalofriante. Cuatro partes para devorar con el corazón en un puño. Desde el 27 de junio en Movistar Estrenos y bajo demanda.

5. 'Primero bésame'. Dos avatares y un destino

Si te hubiera gustado que 'Ready player one' hubiese insistido en el romance y cambiado la acción explosiva por aires 'noir', 'Primero bésame' podría ser tu serie. Bryan Elsley, cocreador de la mítica 'Skins', se basa en una novela de Lottie Mogach para esta serie sobre una solitaria 'gamer' (Tallulah Haddon) cuya vida da un giro cuando conoce a una fiestera (Simona Brown) díficil de conocer del todo. Juntas detectarán y, después, combatirán una organización secreta con la web como campo de operaciones. A caballo entre el mundo virtual y la realidad, el avatar y la piel, promete combinar fuerza emocional con intriga adictiva. Netflix; temporada completa el 29 de junio.

6. 'GLOW' (T2). La lucha continúa

'GLOW' mereció ser la Historia de Éxito del verano pasado, pero fue víctima, quizás, de una campaña publicitaria que hizo creer que la serie era todo gamberrismo y color cuando también contenía dosis importantes de melancolía. La lucha libre femenina de 'GLOW' es una lucha por la libertad, el intento de un grupo de mujeres por volver a hacerse con un cuerpo que habían regalado a maridos e hijos. En los nuevos episodios, nuestro ecléctico grupo de heroínas, con la rusa comunista Zoya The Destroyer (Alison Brie) como hilarante líder, se prepara para empezar a rodar su programa de televisión. Desde el 29 de junio, temporada completa en Netflix.

7. 'Sacred games'. La primera serie india de Netflix

Netflix pisa bastante sobre seguro con su primera serie india. La base es una célebre novela de Vikram Chandra, 'Juegos sagrados', a punto de ser relanzada por Random House aprovechando el estreno de la serie; una combinación de thriller, saga mafiosa e historia de amor con dosis importantes de sexo y violencia. Dirige el reputado Anurag Kashyap, director de 'Gangs of Wasseypur' y ese casi-remake de 'Heat' llamado 'Psycho Raman'. Y protagonizan dos estrellas de Bollywood como Saif Ali Khan y Nawazuddin Siddiqu (conocido por 'The lunchbox'). Combinación llamada al éxito, quizá también fuera de India. Desde el 6 de julio, temporada completa en Netflix.

8. 'Heridas abiertas (Sharp objects)'. La antiheroína Adams





Como con 'Sacred games', cualquier vistazo aéreo a los créditos de 'Heridas abiertas (Sharp objects)' invita a preguntarse: ¿qué puede salir mal? Nada. Jean Marc-Vallée, recién salido de 'Big little lies', dirige a Amy Adams y Patricia Clarkson en la adaptación del primer libro de Gillian 'Perdida' Flynn. Después de la última línea, no hace falta saber nada más, pero diremos que la trama gira en torno a un posible asesino en serie y la periodista policial (Adams) instigada a regresar al lugar donde creció para explorar el caso. Los últimos episodios se verán en pleno agosto. Definitivamente, todo el año es tiempo de series. Desde el 9 de julio en HBO.

9. 'Better call Saul' (T4). El spin-off sagrado

Igual que un remake no siempre es mala noticia, un spin-off no tiene por qué quedarse en perezosa estrategia comercial. Lo demuestran 'Star Trek: Espacio profundo 9' (primer 'Trek' sin el creador Gene Roddenberry), 'Boston Legal', la mismísima 'Frasier' o, claro, 'Better call Saul', serie recibida en principio con lógica suspicacia que ha acabado convertida en favorita de los críticos y de espectadores sin miedo a una lentitud cargada de significado. En su cuarta temporada (probablemente penúltima), el clima será lógicamente oscuro y amargo, dados los acontecimientos que cerraron la tercera. No le den vueltas: lo que pasó, pasó. Desde el 7 de agosto en Movistar Series.

10. 'The innocents'. Unos Romeo y Julieta más extraños

Lo sobrenatural, por suerte, ya es lo más natural en televisión, gracias en parte a la posibilidad de tener cada vez mejores efectos especiales (recordemos la gloriosa criatura de 'The terror') por un presupuesto módico. Por eso esta especie de revisión de 'Romeo y Julieta' no se queda en el amor trágico, sino que incluye también poderes extraños. Para que también los sentimientos sean creíbles, se ha confiado en Guy Pearce; que no se estrena en tele precisamente: empezó rodando cientos de episodios de 'Vecinos'. Y solo por el tráiler la joven pareja protagonista apunta a tándem de fuerza casi nuclear. Desde el 24 de agosto, temporada completa en Netflix.