El PP tacha de «fiasco» la gestión del Plan Turístico de Grandes Ciudades

Fiasco» y «la nada más absoluta» son los términos en los que el PP despacha la gestión del Plan Turístico de Grandes Ciudades, que va ya por su segunda prórroga y que no ha logrado aún culminar las tres obras emblemáticas que tiene pendientes: la remodelación del Templo Romano, para hacerlo visitable; la reforma del convento Regina, llamado a ser un contenedor cultural, y la Torre de la Inquisición, en el Alcázar.

El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, vaticinó ayer que Pedro García (IU), primer teniente de alcalde y responsable político de este plan, no va a completar ninguna de estas obras en lo que queda de mandato. «Esto es un fiasco como la copa de un pino, tres años después, segunda prórroga y ni una obra hecha», criticó el concejal popular para quien es «preocupante» la falta de información sobre si se ha rescindido o no el contrato para la reforma del convento Regina, que se adjudicó en marzo y debía haber empezado ya.

Fuentes municipales indicaron ayer a este periódico que están trabajando para que los tres proyectos del Plan Turístico de Grandes Ciudades se finalicen y justifiquen antes de que concluya la prórroga, que concedió la Junta de Andalucía. Respecto al convento Regina informan, además, de que «están estudiando técnica y jurídicamente las opciones existentes para que, llegado el caso en el que hubiera que rescindir el contrato con la empresa adjudicataria, se acorten los plazos para garantizar la normal ejecución por parte de alguna de las empresas que participaron en su día en la licitación».

En otro orden de cosas, Fuentes anunció que el PP también acudirá a los tribunales, --como anunció que haría Ganemos--, si el gobierno local no le da la información que han solicitado relativa al borrador de ordenanza urbanística que la alcaldesa presentó hace unas semanas a CECO. Para los populares, esta «falta de transparencia» del gobierno municipal es inadmisible, y se ofrecen a los grupos de la oposición, Ciudadanos y UCOR, y a Ganemos, para hacer un frente común y revocar, si es necesario, a los presidentes y gerentes de las empresas y organismos municipales que no faciliten la información requerida. Los populares consideran que el equipo de gobierno no es leal con el resto de la Corporación local al no facilitar esa información y lo acusan de gobernar con una «alarmante falta de transparencia». Si Ganemos criticó la semana pasada a Urbanismo por no facilitarle datos sobre licencias, el PP hace lo mismo con el Imdeec, al que le han solicitado información sobre el borrador de ordenanza.