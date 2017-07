El PP exigirá en el Pleno que la modificación del PGOU no afecte a Cosmos

El grupo municipal del PP llevará al próximo Pleno una enmienda en relación a la innovación de PGOU aprobada de forma provisional por el consejo rector de la Gerencia de Urbanisno que impide la valorización de residuos en el casco urbano y que afecta de lleno a Cosmos. El portavoz del PP, José María Bellido, ha explicado que la enmienda persigue "que se garantice que se aprueba la innovación" y garantiza que "esta situación no se va a dar más", es decir, que "no puede haber más fábricas que valoricen en el entorno del casco urbano", pero, además, y ahí es donde está la diferencia, "aseguremos que no ejerce retroactividad para aquellas instalaciones que disponen de la autorización ambiental integrada que otorgó la Junta, que incluyan la valoración de residuos y la estén aplicando en el momento de la entrada en vigor de la innovación". De esta forma, el PP se muestra partidario de que la innovación continúe adelante pero sin afectar de momento a Cosmos.

Bellido explica que si saliera adelante la enmienda, se ganaría tiempo "para que el día de mañana se afronte el traslado de Cosmos y el resto de plantas que están en situación similar, cuando se recupere el mercado inmobiliario y el sector urbanístico". En ese momento, añade, Ayuntamiento y Cosmos podrían firmar un convenio para autofinanciar el traslado con las plusvalías urbanísticas que se generen, al igual que ha ocurrido en otras zonas de la ciudad.

El PP ya ha hablado con UGT, que, según Bellido, "va en la misma línea", y seguirá haciéndolo con los grupos municipales, agentes sociales, empresarios, y representantes de los trabajadores para intentar "cerrar el debate por unanimidad". Con la propuesta Bellido considera que "se conjugan todos los intereses" y se mantiene la protección al medio ambiente impidiendo que en el futuro empresas que valoricen residuos se instalen en el casco urbano.

A juicio del PP, la propuesta que llega al Pleno tiene distintos "inconvenientes", ya que "genera distintas interpretaciones y no hay una clara y cerrada que aclare si Cosmos puede seguir ejerciendo su actividad".