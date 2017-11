El PP dice que IU usa a Manuela Carmena de "cortina de humo"

El PP ha criticado esta mañana que la concejala de Hacienda se preocupe por lo que ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, que ha sido intervenido por el Estado, y no atienda los problemas que tiene en Córdoba. Para el viceportavoz popular, Alba Doblas trata de usar esta "cortina de humo sobre su incompetencia manifiesta", llevando al pleno de mañana una moción sobre la situación del Consistorio liderado por Manuela Carmena.

Fuentes ha señalado que esto ocurre, además, cuando el Ayuntamiento de Córdoba está pagando a sus proveedores con un retraso de 60,5 días, pese a tener en la caja 112,8 millones de euros, y ha lamentado que a octubre la ejecución presupuestaria fuera solo del 5%, "y con eso, ¿te vas a poner a hablar de Carmena?", ha ironizado el viceportavoz popular, que ha reseñado en varias ocasiones las coincidencias que en este punto tienen con el grupo municipal socialista.

En esta línea, como sostuvo la semana pasada el concejal socialista David Luque, Fuentes ha dicho que el déficit "va por buen camino" y ha indicado que desde 2010 a 2017 se ha reducido en un 33% la deuda del Ayuntamiento de Córdoba con el gobierno del PP y el actual. "No hay motivo para la alarma. Hay que cumplir la ley, pero no hay que entrar en una dinámica de insumisión", ha dicho Fuentes para quien no es en absoluto comparable la situación de los ayuntamientos de Córdoba y de Madrid.