La Policía Local rechaza la propuesta del Ayuntamiento y no reforzará las cruces

La Policía Local de Córdoba no acepta el preacuerdo alcanzado con el Ayuntamiento y se mantiene en su negativa a realizar los servicios de productividad, que incluyen, entre otros, servicios especiales como el refuerzo de la vigilancia durante las cruces de mayo.

El sindicato Siplib, mayoritario entre la plantilla cordobesa de agentes locales, ha celebrado esta mañana una asamblea en la Jefatura Local de la Policía Local, para someter a votación el principio de acuerdo, y el no ha sido la respuesta. Según ha informado este sindicato, la plantilla ha considerado "insuficientes" las llneas negociadas porque el concepto de noche no se tocaba. También ha sido crucial el hecho de que" esta mañana desde Recursos Humanos se nos hubiera dicho que no se garantizaba que el documento se pudiera ejecutar".

EL AYUNTAMIENTO DICE QUE LA SEGURIDAD ESTÁ GARANTIZADA

El delegado de Recursos Humanos, David Luque, por su parte, ha lamentado que la Policía Local no haya apoyado el principio de acuerdo, pero ha querido hacer una lectura positiva y ha avanzado que seguirán negociando "de forma más sosegada". "Aceptamos y asimismo la decisión de la asamblea", ha indicado David Luque, que confía en que el esfuerzo negociador de las últimas 24 horas sirva para alcanzar un acuerdo en breve no sólo en Policía Local sino en Bomberos y con los trabajadores de museos, con quien también se está negociando. Por último, ha querido puntualizar que se decidió firmar un principio de acuerdo y no un acuerdo, porque para el segundo documento es necesario contar con informes técnicos de los que en ese momento no se disponía.

En cualquier caso, Luque ha vuelto a afirmar que la seguridad en las cruces está garantizada, pese a que la plantilla de Policía Local será similar a la de un fin de semana cualquiera, salvo "algunos policías que se han apuntado a la lista de la productividad" y por tanto harán este refuerzo. "La seguridad está absolutamente garantizada", ha afirmado.

El portavoz del PP, José María Bellido, también se ha referido esta mañana a esta cuestión y ha exigido al gobierno municipal "respeto" a la plantilla de Policía Local y a los acuerdos firmados sobre productividades y complementos.