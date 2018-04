La Policía Local baraja no prestar servicios de productividad si no cobran los atrasos

El sindicato mayoritario de la Policía Local de Córdoba ha convocado el día 24 una asamblea extraordinaria por «el incumplimiento del abono de la productividad», un concepto que llevan sin cobrar desde junio del 2017 (se les adeuda el segundo semestre completo del año pasado), y los impagos de la nocturnidad, los domingos y festivos, que acumulan cinco meses de retraso. El malestar en la plantilla de agentes llevará a este sindicato a plantear una medida drástica en esa asamblea: dejar de prestar los servicios especiales que se cubren con el concepto de productividad, y que van desde los refuerzos de agentes en las cruces para el control del botellón o la feria, a la celebración de un evento deportivo en la ciudad, como fue el rali Sierra Morena. A estos servicios especiales, que no son horas extras y que se implantaron en 2014 por la imposibilidad de la plantilla de 400 agentes de cubrir la creciente programación de eventos en la ciudad, se apuntan los policías que están de descanso de manera voluntaria y a cambio reciben una remuneración. Un ejemplo gráfico: en Semana Santa, donde no hubo incidentes, se hicieron 280 servicios de productividad. «Sin esos servicios --advierte Miguel Martínez, secretario del Siplib--, no hubiera salido adelante esa celebración». En las cruces, con el cuadrante de agentes sin incluir la productividad «no se daría abasto». Además de ellos cobran este concepto, por el que el Ayuntamiento dispone de una partida anual de 353.000 euros, Bomberos, Infraestructuras, Museos o el Zoo.

Desde el Siplib aseguran no conocer los motivos por los que no se les ha pagado. De hecho, explican que en la última comisión de Personal, el responsable de Recursos Humanos les dijo que el expediente estaba listo para ir a Intervención, «departamento al que sabemos que no ha llegado aún», comentan. «Nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato», concluye Miguel Martínez, secretario del Siplib, «ahora les toca a ellos pagar los atrasos».

Por su parte, el concejal de Recursos Humanos, David Luque, negó ayer que no se vaya a pagar, aunque reconoció que existen atrasos en el pago de algunos conceptos. «No depende solo de Recursos Humanos, pero hace meses que estamos trabajando para que el problema se solucione y nos pongamos al día», indicó, si bien no especificó cuáles son los problemas concretos para no pagar los retrasos, a pesar de ser preguntado por ello.