La nueva salida de la A-4 se hará este año con un plazo de 3 meses

El Subdelegado no tiene dos dedos de ...., queriendo justificar al Gobierno de sensible, cuando nunca debió abrir ese tramo en esas condiciones, y son los responsables de tantos accidentes que han ocurrido, que por suerte no ha habido fallecidos. Lo llevamos diciendo mucho tiempo, con solo quitar un tramo de quitamiedos, es suficiente, estan aprobando dineros que nadie sabe a donde irán a parar, antes 4.5 millones ahora 1.5