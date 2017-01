Menacho niega las irregularidades en los contratos a desempleados

El exsecretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía en Córdoba capital, Cristian Menacho, negó ayer, en su declaración en el juzgado de Instrucción número 8, que se hayan realizado mordidas a desempleados contratados a través de un programa de la Junta de Andalucía. Cristian Menacho preside la asociación Jóvenes hacia el Futuro y, según apuntaron fuentes próximas al caso, en su testimonio como investigado negó que se redujera la jornada laboral y también que realizaran donativos de 500 euros, como han denunciado dos empleados.

Varias decenas de personas le arroparon en los juzgados, increpando e insultando a los medios de comunicación, y defendiendo la labor realizada en el barrio por este joven y por su madre, Ángeles Muñoz, que preside la fundación Guadalquivir Futuro. Estos vecinos indicaron que Ángeles Muñoz habría contribuido a evitar desahucios y apoyado económicamente a familias necesitadas, entre otros aspectos.

Después de declarar, Cristian Menacho eludió responder a las preguntas de la prensa, aunque sí leyó unas palabras para anunciar la dimisión de sus cargos en JSA. En esta línea, afirmó que «quiero anunciar mi cese voluntario como secretario general de las Juventudes Socialistas de Córdoba capital y como secretario de política institucional de la comisión ejecutiva permanente», puntualizando que «las ejecutivas provincial y regional han creado una mala información diciendo que me han expulsado. Para nada ha sido así», y explicando que «se han agarrado a que no soy militante --que, según los estatutos y el reglamento, es necesario serlo para poder llevar la cargas y regentar la organización-- y este conocimiento lo tienen desde hace más de un año que llevo sin ser militante», por lo que, en su opinión, «han sido ellos los que me han seguido permitiendo estar donde estoy». Asimismo, aseguró que «me he sentido muy arropado por todos ellos hasta las noticias del martes», en referencia al pasado 10 de enero, cuando JSA Córdoba pidió a la dirección regional que abriera un expediente para expulsarlo.

Cristian Menacho subrayó que las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación han sido «filtradas y manipuladas totalmente por el PP, con fines populistas y partidistas», y también lamentó que «ya he sido condenado por la prensa y la sociedad, que ni me conoce ni conoce la labor que llevo realizando más de ocho años, de forma altruista y no altruista, con los vecinos de mi barrio, del Guadalquivir y de Sector Sur».