Los locales corren el riesgo de perder veladores si no piden licencia este mes

Los establecimientos con terrazas corren el riesgo de perder sus veladores si no solicitan la licencia para los mismos antes de que acabe este mes. La Gerencia de Urbanismo ha decidido prorrogar hasta el 31 de marzo el plazo para que los locales pidan los permisos para poder colocar las mesas y sillas durante este año, que expiró el 28 de febrero. Esta ampliación afecta a los veladores de las zonas denominadas de «ordenación conjunta», es decir, espacios en los que se concentran mesas y sillas de más de un local. En Córdoba hay veintidós áreas de este tipo (algunas de ellas se subdividen en más), que realmente son las más controvertidas por la proliferación de veladores. En la instrucción, que puede consultarse en la web de Urbanismo, el organismo municipal advierte de que después del 31 de marzo las solicitudes se tramitarán «en un único procedimiento», lo que no garantiza «la disponibilidad de espacio para la autorización de terrazas» a los que no lo hayan pedido en plazo. El día 28 también acababa el periodo de tiempo dado para las renovaciones de licencias anuales y de temporada para el 2018. En el modelo de impreso publicado para ello, Urbanismo avisaba de que el incumplimiento de la normativa dará lugar a la revocación de permisos.

La ampliación de plazo hasta el 31 de marzo ha sido abordada en la última reunión técnica celebrada entre Urbanismo, vecinos y hosteleros. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano y coordinador de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, explica que en aquel encuentro quedó claro que el plazo del 31 de marzo «es definitivo, no es prorrogable», por lo que «quien no presente los papeles pierde el derecho a veladores». En este sentido, el presidente de Hostetur, Francisco de la Torre, hace un llamamiento a los hosteleros para que «antes del 31 de marzo pidan licencia, ya que cuando se cumpla, no se podrá solicitar y perderán espacios, que se darán a otros compañeros que estén dentro de la norma».

En la reunión técnica se abordó también la ocupación de los jardines con veladores. Según De Gracia, se concretó que como norma «general no se pueden usar los de ciudad ni los de barrio sin el permiso de la delegación de Parques y Jardines». Además, «solo podrá ocuparse la zona que se habilite para ello cuando no hay otra posibilidad» y no se trata de espacios «simbólicos» como, por ejemplo, Colón o los jardines de Los Patos.

AVENIDA DE BARCELONA / La ordenación de la avenida de Barcelona fue otro de los asuntos abordados en la reunión, a la que llegó una propuesta de Hostetur en relación a esta, a la Puerta de Almodóvar y a San Felipe tras llegar a un acuerdo con los afectados. Según De la Torre, el acuerdo alcanzado entre los empresarios ha sido del «95%» -han faltado dos locales en avenida de Barcelona- y del «100%» en el caso de la Puerta de Almodóvar y San Felipe. La propuesta de Hostetur consiste en rebajar la distancia de 3 metros entre veladores y fachada que exige la normativa, y que se traduce en una sola fila de veladores, a 2,5 metros. Los vecinos están de acuerdo con esta medida si se colocan elementos físicos de separación, como, por ejemplo, una celosía, que pueda desmontarse cada noche, de forma que «se impida que los veladores se extiendan más allá de la zona que tienen reservada», explica De Gracia. La Gerencia de Urbanismo debe estudiar ahora si permite este planteamiento o mantiene el de los 3 metros. Según De Gracia, la idea de Urbanismo (que no ha informado de la reunión al ser «técnica») es señalar el pavimento, medida a la que se oponen los vecinos, que consideran que no ha dado los frutos deseados en las zonas en las que se ha llevado a cabo.