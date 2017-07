La Junta deriva al Consistorio la potestad para autorizar que Cosmos queme residuos

El delegado provincial de Medio Ambiente, Francisco Algar, aseguró ayer que la potestad para autorizar la quema de residuos no corresponde a la Junta de Andalucía, derivando esta responsabilidad al Ayuntamiento. Algar recordó que la Junta otorgó en el año 2007 la autorización ambiental integrada a Cementos Cosmos para la explotación de sus instalaciones de fabricación de clínker y cemento, así como para realizar la actividad de valorización de residuos no peligrosos y biomasa. No obstante, remarcó Francisco Algar, «se establece expresamente que la misma no eximirá a su titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que, en su caso, deban otorgar otras administraciones, que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente». Por ello, en diciembre del 2016, la Junta comunicó a Cementos Cosmos que quedaba inscrita como gestora de residuos no peligrosos. «Por parte de la delegación territorial de Medio Ambiente no existe inconveniente en que se realice la valorización de residuos en las instalaciones, puesto que cumplen con la normativa ambiental de aplicación y mientras sigan cumpliendo con la misma», indicó. Asimismo, en el caso de incumplimiento de otra normativa de aplicación, ajena a la Junta de Andalucía, «serían las administraciones competentes las que deberían instar a su cumplimiento».

Por su parte, la plataforma Córdoba Aire Limpio exigió ayer al Ayuntamiento de Córdoba que sancione a Cementos Cosmos al reconocer que está quemando residuos en su planta desde diciembre del pasado año, actividad para la que, según denunció el colectivo, no tiene autorización. Guillermo Contreras, portavoz de la plataforma, recordó que la única autorización que tiene Cosmos del Ayuntamiento es para quemar biomasa, «no residuos». Por esto, indicó que presentarán un escrito al Ayuntamiento para que emprenda medidas sancionadoras si se está incumpliendo la licencia municipal. Esta petición se produce después de que el 4 de julio presentaran un escrito ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente en la que solicitaban que abriera un expediente informativo y, si se comprobase que no cumple las leyes, «se abra un expediente sancionador», dijo Jesús Padillo, otro de los portavoces de la plataforma. Precisamente, este colectivo defendió ayer la iniciativa de la Gerencia Municipal de Urbanismo para que proceda a la modificación del PGOU para impedir que la firma queme residuos en sus instalaciones y denunció la actitud del PP, tras haber firmado un escrito, antes de las últimas elecciones municipales, contra la incineración. «Tienen que dimitir por haber incumplido un compromiso firmado por Luis Martín y también por José Antonio Nieto», indicó Contreras.

Por su parte, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García (IU), indicó que Cosmos tiene autorización para fabricar cemento, mientras que la valorización de residuos «supone otra actividad, que no tiene nada que ver con la que realiza ahora». Asimismo, recordó el acuerdo que firmaron todos los grupos políticos para no permitir la valorización de residuos en la planta de Córdoba.