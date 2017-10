La Junta comienza el proceso para retomar la obra del parque logístico

Una de las obras paradas en Córdoba, la cuarta nave del parque logístico, vuelve a estar en fase de concurso. La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Red Logística de Andalucía, ha iniciado el proceso para encontrar una empresa que termine los trabajos iniciados en marzo, o mejor dicho, que los empiece, ya que prácticamente no hay nada hecho. La parcela del parque logístico destinada a la cuarta nave aparece igual que estaba, vacía, aunque se nota la intervención llevada a cabo en los terrenos. Cuando las obras se quedaron paradas este verano, tenían un grado de ejecución del 2%. La idea de la Junta es reiniciar los trabajos a principios del año que viene.

La Junta saca a concurso la ejecución de la nave por un presupuesto de 3,9 millones y por un plazo de ocho meses, es decir, 100.000 euros más y un mes más que cuando la licitó por primera vez. Las empresas interesadas tienen hasta el 20 de noviembre para presentar las ofertas.

A principios de este verano ya se podía observar la paralización que padecía la cuarta nave, una construcción que ejecuta la Junta con la idea de dar más vida al parque logístico, inaugurado en el 2010 y que no tenía obras desde el 2013. Con esa iniciativa se iniciaba, además, el camino hacia la ampliación del parque, que aún tiene terreno libre que se urbanizará en función de la demanda. La Junta intentaba entonces llegar a un acuerdo con la adjudicataria, la unión temporal de empresas formada por STUC, Grulop 21 y AFC, para que reactivase las obras. Sin embargo, en agosto, la Junta acordó la resolución del contrato argumentando que la adjudicataria «empezó a dilatar los plazos de inicio de los trabajos de forma no justificada alegando deficiencias en el proyecto contratado». La UTE pedía un modificado de proyecto, que, en cambio, la Red Logística no veía necesario. Al comprobar que la UTE persistía en su «actitud de no continuar con los trabajos», la Junta decidió la rescisión y convocar otro concurso.