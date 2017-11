La Junta cesa hoy a Rafi Crespín como delegada del Gobierno andaluz

El consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido el cese de Rafi Crespín (La Carlota, 1976) como delegada del Gobierno andaluz en Córdoba --el decreto será publicado mañana en el BOJA, según fuentes del propio partido--, cargo en el que ha estado desde enero del 2015, cuando sustituyó a la actual alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Juan Carlos Blanco ha señalado que aún no se ha procedido a nombrar a la persona que sustituirá a Crespín en dicho cargo. Preguntado sobre si existe preocupación por que la decisión del cese de Crespín pueda trasladar el mensaje de que se anteponen las cuestiones de partido, el portavoz ha señalado que no creen que se origine cualquier tipo de "ruido o irrupción" y que no hay "ningún temor" al respecto. "Se trabajará de la misma forma, con la misma intensidad y con las mismas ideas claras en beneficio de la provincia de Córdoba", ha apuntado.

Ayer, en una nota distribuida por la Junta, Crespín afirmó que había sido ella misma quien solicitó su relevo «para poder dedicarse íntegramente a su nueva responsabilidad como secretaria de Organización del PSOE-A en Córdoba», cargo que ostenta desde el pasado congreso provincial de esta formación. En ese mismo comunicado, Crespín entiende que su nueva responsabilidad orgánica en la nueva ejecutiva provincial del PSOE-A en Córdoba, «le exige dedicación especial para hacer frente a los retos a que se enfrenta el partido en los próximos tiempos y en los que se abren varios procesos electorales de máxima importancia». «El nuevo modelo de partido que se pretende desarrollar en esta etapa, necesita de absoluta dedicación», añade Crespín.

Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, la decisión obedece a la aplicación de los acuerdos pactados en el 14 congreso provincial del PSOE. Rafi Crespín accedió a no presentar una candidatura alternativa a Antonio Ruiz, actual secretario provincial, a cambio de formar una ejecutiva de integración en la que ella asumiría el puesto de secretaria de Organización. Según se supo ayer, formaba parte de aquel pacto --que se fraguó durante un tenso debate en el cónclave socialista-- que ella dejara a su vez la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, cosa que sucederá finalmente hoy.

UNA MUJER, LA SUSTITUTA // De momento, se desconoce el nombre de quien la sustituirá, aunque ayer en la familia socialista no había nada más que hermetismo y especulaciones. Las escasas pistas en torno al nombramiento de la nueva delegada apuntan a que será también una mujer quien ocupe el cargo y que supondrá «cierta sorpresa», según informaron fuentes socialistas.

Actualizado a las 15. 00 horas