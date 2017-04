Expulsada una nazarena de un desfile procesional por "actos irrespetuosos"

(Ampliación) La Hermandad del Descendimiento de Córdoba tomará medidas disciplinarias contra una nazarena que fue expulsada del cortejo durante la Estación de Penitencia del pasado Viernes Santo tras ser fotografiada mientras se besaba con otra chica, según ha informado la Agencia Efe. En las redes sociales circulan también otras imágenes en las que se besa con un chico.

En un comunicado, la hermandad cordobesa ha confirmado que la nazarena fue expulsada del cortejo procesional "por mantener y persistir en una actitud irrespetuosa y maleducada con actos tales como realizarse 'selfies', hablar con el teléfono móvil e incluso besarse vistiendo el hábito".

"Una actitud que va totalmente en contra de las reglas de la Hermandad, de su régimen interno y con el espíritu de seriedad y compostura que requiere la realización de la Estación de Penitencia", añade la hermandad en el comunicado.

Por ello, según indican, independientemente de su expulsión de la Estación de Penitencia el pasado Viernes Santo, la Hermandad "tomará medidas disciplinarias contra esta hermana nazarena", y pide "disculpas a quien se haya podido ofender", ya que el participar en esta marcha procesional "supone aceptar una serie de normas de saber estar de obligado cumplimiento".

"Este suceso lamentable, no viene a empañar la buena compostura y seriedad del resto de hermanos que integraron el cortejo y que realizaron su Estación de Penitencia con la seriedad y compostura que ello requiere", concluye la nota de la hermandad.

En declaraciones a la Radio Córdoba SER, José Enrique Domenech asegura que se le indicó que “si seguía con esa actitud debía abandonar el cortejo e hizo caso omiso”. Domenech asegura que “es una falta de respeto a la hermandad” y añade que, al no ser una hermandad de silencio, esta hermandad es “flexible” pero “estos actos no se deben realizar vestidos de nazareno”. E insiste en que “nos da igual que se bese con un chico o con una chica, en eso la hermandad no entra pero sí que con el hábito de nazareno no es lo correcto”.