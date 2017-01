Los conductores de Córdoba pierden menos puntos que nunca

Los conductores perdieron el año pasado en Córdoba 36.384 puntos, la cifra más baja desde que entró en vigor el sistema del permiso de conducir por créditos, implantado en julio del 2006. Los puntos detraídos en el 2016 suponen, además, un 53,4% menos que en el 2008, año en el que más se retiraron. Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, el ejercicio en el que se habían perdido menos créditos hasta el momento había sido el 2007 con 44.327, mientras que el récord se estableció al año siguiente, cuando se retiraron 78.082 a 23.321 conductores que cometieron 25.614 infracciones. En el 2016, en cambio, la cifra de puntos retirados cayó por debajo de la cifra del 2007 y se redujo más de la mitad respecto a ese récord de hace ocho años, ya que el ejercicio pasado se detrajeron 36.384 después de que los infractores bajaran a 13.027 y las sanciones, a 13.482.

La reducción en la detracción de puntos ha sido progresiva desde el año 2008, contabilizándose, por ejemplo, 74.930 retirados en el 2010 y 57.374 en el 2013, hasta llegar a los poco más de 36.000 del 2016, la cifra más baja sin contar el 2006, cuando el nuevo sistema se aplicó solo durante seis meses. Respecto al 2015, cuando se retiraron 46.567 créditos, el descenso el año pasado fue de casi un 22%.

MAYOR CONCIENCIACIÓN // Con todos estos datos sobre la mesa, el jefe provincial de Tráfico, José Antonio Ríos Rosas, destaca no solo que «continuamos con la tendencia a la baja tanto en las cifras de puntos detraídos como en el número de permisos retirados», sino que lo más interesante es que detrás de este descenso hay un mayor respeto a las normas y una «correlación con las sucesivas reducciones de los parámetros de siniestralidad vial en la provincia». Así, si en el 2008 se produjeron 667 accidentes con víctimas, 1.062 heridos entre graves y leves y 31 víctimas mortales, en el 2016 las cifras bajaron a 447 accidentes con víctimas, 776 heridos de diferente carácter y 14 víctimas mortales.

No obstante, aunque «entendamos que menos infracciones supone mayor concienciación», Ríos Rosas advierte que «existen otras variables que intervienen» en el número total de accidentes que se producen y que «este año han supuesto un incremento de los valores a nivel nacional», a diferencia de la reducción de siniestralidad registrada en la provincia de Córdoba. Así, el jefe provincial de Tráfico se refiere a que el aumento de desplazamientos en un 10% en los últimos tres años «implica también un 10% más de exposición al riesgo de que el accidente se produzca». Además, «no podemos olvidar el mayor envejecimiento del parque de vehículos», ya que se ha producido un aumento en la antigüedad media de los automóviles implicados en accidentes mortales. De hecho, los turismos en los que viajaban los fallecidos tenían una edad media de 13,6 años, según Tráfico. Y, por último, «tampoco podemos olvidar que hay un reducido número de personas que siguen sin utilizar los elementos de seguridad, ya que 161 fallecidos no hacían uso del cinturón o del casco en el momento del accidente», recuerda Ríos Rosas.

PRINCIPALES CAUSAS // A la hora de analizar los motivos de la retirada de puntos en Córdoba, el exceso de velocidad sigue estando a la cabeza. De los 36.384 perdidos el año pasado, 20.298 (el 56%) se detrajeron por exceso de velocidad después de sancionar a 9.148 conductores por 9.328 infracciones. En segundo lugar, el consumo de alcohol llevó a la retirada de 3.762 créditos, seguidos de los 2.907 que perdieron los conductores que iban sin cinturón o sin dispositivo de seguridad homologados para los niños y los 2.850 que se quitaron por el uso del teléfono móvil al volante.

Además, también se retiraron 2.244 puntos por consumo de drogas; 1.068 por no respetar semáforos; 776 por saltarse señales de stop; 486 por conducción temeraria; 258 por no usar casco; 248 por no respetar la prioridad de paso; 204 por conducir con un permiso inadecuado y 144 por adelantamientos incorrectos.