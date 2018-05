Ciudadanos denuncia deficiencias y un vertido de tierra en Mirabueno

El portavoz del grupo municipal Ciudadanos, David Dorado, denunció ayer «irregularidades» en la obra de urbanización de Mirabueno, que está recepcionada provisionalmente desde febrero por Urbanismo. Tras las quejas vecinales, Ciudadanos ha realizado un estudio y ha detectado partidas no ejecutadas por importe de 150.000 euros (que suponen el 15% de los trabajos). Dorado asegura que «faltan muros de hormigón, barandillas, pavimentos y muchos elementos que no están ejecutados». Ciudadanos no entiende la «dejadez» de Urbanismo «a la hora de controlar una obra pública de este calado». Además, denuncia el vertido de tierra junto al cauce de un arroyo, que «puede suponer un daño medioambiental» y que procede del entorno de La Arruzafa. El PP ya denunció en febrero las deficiencias y el vertido.

Urbanismo responde que está manteniendo reuniones con los vecinos para conocer sus inquietudes y que «se está realizando un trabajo técnico conjunto para intentar atender sus peticiones».