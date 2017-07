Aviso rojo en Córdoba por temperaturas de hasta 44 grados

Es la primera vez que veo alerta "roja", a pesar de tener altas temperaturas (superiores a 35°) la mayoría de los días de verano. Nuestro cuerpo desde el momento que alcanza los 38°, la fiebre anuncia peligro (rojo) y necesita de cuidados intensivos y rápidos para no poner en peligro la existencia. Teniendo en cuenta que tenemos en España dos horas con respecto a la luz solar, el periodo peligroso es de 14h a 20h de las hora ps actuales y oficiales (que con respecto a esas dos horas de difrencia serían de 12h a 18h). Pero otro factor que influye es si hay o no viento. Si no es el caso, el cuerpo puede tener un resentimiento térmico superior y eso afecta los malestares de sofoco... Sea lo que sea, "quien advierte no es traidor" dice el proverbio. A cada cual de actuar de la mejor manera para superar una vez una "canícula" infernal. Sin embargo, los de Jardines podrían pasear por la ciudad (por la mañanita al fresquito), donde se podrían plantar este otoño e invierno nuevos árboles con cierto volumen y masa para que el veranito próximo y demás haya una poca más de sombra y oxígeno en la ciudad. Si eso en los últimos cincuenta años se hubiese hecho la ciudad y sus habitantes tendrían más parasoles naturales que los protegieran y ayudaran en esta traversía temporal del "desierto".