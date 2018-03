Los arquitectos acusan a Urbanismo de frenar la recuperación económica

El Colegio de Arquitectos de Córdoba tacha de «insostenible» la situación de la Gerencia Municipal de Urbanismo por el atasco en la concesión de licencias y acusa a este organismo municipal de estar «frenando la recuperación económica». El colectivo denuncia que el desalojo del edificio el pasado día 1 por la lluvia (se anegó una de las plantas) impidió que se pudiera consultar a los técnicos en el horario establecido para este servicio. Esta «anécdota» le sirve a los arquitectos para hacer un símil con la propia Gerencia, organizada, en su opinión, con «una deficiente gestión de recursos propios y previsión de nuevos recursos».

En un duro comunicado, el Colegio de Arquitectos informa de que hace más de un año ofreció su colaboración al Ayuntamiento para encontrar una solución ante el atasco, «que pasa irremediablemente por aumentar la plantilla del servicio de licencias, ya sea contratando más personal, como organizando mejor los recursos propios». Los arquitectos reconocen que se han hecho algunos refuerzos con contratos temporales, si bien los tacha de «ridículos», y abogan por un plan de choque urgente, «muchísimo más ambicioso que las tímidas medidas tomadas hasta ahora».

También lamentan que solo haya dos horas durante dos días de visitas al público (martes y jueves), por lo que los profesionales «se desesperan ante unas colas interminables, en un pasillo que ya nos es demasiado familiar». Consideran, además, que gestionar mejor y aumentar los recursos en el servicio de licencias «repercutiría exponencialmente en la economía cordobesa, mejoraría la situación de los desbordados trabajadores, y ya de paso, ironías a parte, se cumpliría con los plazos que establece la ley. No hay que perder más tiempo», apuntan.

Los profesionales que a diario trabajan con Urbanismo denuncian, además, que pase «más de un año» desde que el expediente llega a la Gerencia hasta que alguien lo ve por primera vez, pese a que por ley tuviera que atenderse en el plazo de dos meses. También que «si no preguntan constantemente» por sus proyectos se corre el riesgo de que Urbanismo crea que se ha desistido de los mismos, pero que «si preguntan demasiado» corren el riesgo de obtener el efecto contrario.

Otras de las reclamaciones habituales de arquitectos y promotores es «el mal trato» que reciben por parte de los trabajadores municipales o que no exista cita previa los días de visita, por lo que es posible que después de esperar un turno llegue la hora del cierre sin que nadie les haya atendido. Otras quejas, de mucho mayor calado, pasan por que «los técnicos interpreten la norma, la retuerzan para dificultar las concesiones»; que los proyectos no pueden apoyarse en precedentes anteriores, que las normas «cambien de un día para otro dejando en indefensión al promotor» o que «inexplicablemente unos expedientes corran y otros no». Por último, denuncian que los jefes de Urbanismo «no sean capaces o no tengan autonomía suficiente para tomar decisiones y tengan que consensuarlas todas».

RESPUESTA DE URBANISMO // Fuentes de Urbanismo respondieron ayer a estas acusaciones afirmando que llevan trabajando «desde hace meses» para agilizar los procedimientos, indicando que prueba de ello es que «en 2017 se concedieron 839 licencias frente a las 770 de 2016». Además, recordaron que se han hecho contrataciones, pese a las restricciones del Gobierno central, que se ha reforzado la plantilla de Urbanismo derivando a técnicos de otras delegaciones, y que se está trabajando para aplicar procesos telemáticos que agilicen los procesos.