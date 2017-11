El más guerrero de la UCI

Cuando el hospital Reina Sofía cumplió el año pasado su 40 aniversario, fueron un grupo destacado de profesionales los que pudieron decir con orgullo que llevaban también cuatro décadas de dedicación y trabajo en el seno del complejo sanitario cordobés. Uno de ellos es el que hasta el pasado viernes ha sido el jefe de la unidad de cuidados intensivos (UCI) de adultos, Rafael Guerrero Pabón.

Guerrero fue el encargado, durante la visita de la reina Doña Sofía en abril del 2016, de ofrecer un emocionado discurso en nombre de la plantilla del hospital. Guerrero ha estado unido al hospital cordobés desde los 23 años. En total, 41 años y varios meses de servicio en la UCI, siendo desde el 2005 además el jefe de esta unidad. Rafael tuvo claro que quería trabajar en la UCI desde que en marzo de 1976 empezó a trabajar con el doctor Francisco Álvarez e hizo la primera guardia. El hasta ahora jefe de Cuidados Intensivos también fue coordinador de trasplantes, sucediendo en la responsabilidad a Alfonso del Castillo, y también fue secretario y miembro de la comisión de investigación. «La Coordinacion de Trasplantes es como el orden sacerdotal, imprime carácter. Dejé de ser coordinador de trasplantes en 1993, pero sigo siendo y me moriré como coordinador de trasplantes», recalcó este intensivista.

Para Guerrero, siempre ha sido muy «satisfactorio» comprobar la evolución tan positiva de la unidad que ha estado dirigiendo, ya que anualmente atiende a unos 1.800 pacientes, algunos con un estado tan grave que resulta increíble comprobar cómo, tras pasar por Cuidados Intensivos, logran sobrevivir. La UCI del Reina Sofía es referente para enfermos complejos de Córdoba y Jaén; para los trasplantados de pulmón y páncreas de toda Andalucía; para trasplante hepático y cardíaco de cuatro provincias de la región; para media Andalucía en Neurradiología y enfermedad cerebrovascular y en cirugía hepática y torácica compleja, lo que hace que tenga un gran poder de atracción hospitalaria en toda Andalucía.

El hospital Reina Sofía acaba de rendir un homenaje a este guerrero de la UCI, que siempre ha asegurado sentirse un privilegiado «por trabajar en lo que me gusta y que me paguen por ello». Durante el reconocimiento, la directora gerente del Reina Sofía, Valle García, dijo sobre el ya exjefe de la UCI que «representas todo lo positivo que la sociedad aprecia en el hospital. Representas a la perfección eso que te gusta definir como el espíritu Reina Sofía, que para ti es no decir que no a nada de entrada y trabajar mucho por un hospital y unos pacientes en los que te has dejado la piel». Valle García añadió sobre Rafael Guerrero que «has pasado por todos los niveles hasta llegar a la jefatura del servicio y has tenido responsabilidades también en el impulso de la investigación en este centro, cuando todo empezaba, y en la coordinación de trasplantes como coordinador».