Jorge Garbajosa: «La Euroliga solo quiere un club elitista»

El presidente de la Federación Español de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, acudió ayer a Córdoba a la presentación del Plaza 3x3 Caixabank en Caballerizas Reales. Después, tuvo tiempo para mostrar a CÓRDOBA sus impresiones, entre otros asuntos, del conflicto entre FIBA y la Euroliga por el calendario las Ventanas. Puede leer esta entrevista completa en la web diariocordoba.com.

--Una actividad positiva para el baloncesto, sobre todo para que la juventud se implique aún más con el baloncesto

--Es algo que como decíamos es una realidad muy especial. Un programa que ya lleva siete años y que está muy consolidado y que cada año rece, cada año llega a más ciudades. Representa nuestra idiosincrasia, que es conjugar competitividad, baloncesto, formación, pero también lo lúdico, lo familiar, lo que viene a ser baloncesto en estado puro. Lo hemos comentado de manera coloquial, cuando estás en un despacho con muchos problemas y ves a los niños jugar en una canasta o en unas pistas, emociona. Por ello, siempre buscamos lugares emblemáticos para que la gente le guste lo tenga a mano y aquellos que no lo practiquen tanto, pasen de cerca y se enganchen.

--¿Cómo valora los cerca de dos años como presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB)?

--Lo valoro esperanzador. Siendo honesto y claro, ha sido un año y medio difícil porque la situación general no es tan buena como me hubiera gustado, aunque tengo muy buenas sensaciones. Tengo buenos augurios después de un año y medio de trabajo duro, trabajando en la sombra e incluso callado, tengo la sensación de que esto va a cambiar. Al final cuando trabajas por mi, no lo digo por mi sino por mi gente, mi equipo, la gente de la FEB, las federaciones autonómicas, los clubs, cuando trabajas en consonancia, en consenso por un bien común y pese a que puede haber gente que esté de acuerdo o no, tengas diferentes opiniones o aporte otros matices, la gente lo reconoce. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar a la crítica, pero también estamos abiertos a la mejora continua.

--¿Un año duro sobre todo por el problema entre FIBA y Euroliga por las Ventanas, principalmente?

--Sí. Es uno de nuestros grandes problemas, sin duda. Vivimos una época muy complicada, difícil, cuya consecuencia son las famosas Ventanas de FIBA, no ceder a los jugadores de manera extremadamente egoísta por parte de algunos clubs, pero ese no es el problema en sí. El problema es tan complicado y sencillo como una cuestión de modelo deportivo. Y el Plaza 3x3 que es un gran ejemplo, pues nosotros queremos trabajar la promoción, las canteras, llevar con otros programas el baloncesto a las escuelas, a los clubs e incluso a las calles. Mientras que la Euroliga lo que quiere es un club elitista, de ricos que no trabaja eso y la federación, por pura filosofía e idiosincrasia, no estamos de acuerdo con eso. Por un problema de modelo deportivo de buscar 11 clubs ricos y no buscar que el baloncesto se expanda, se desarrolle y que lo jueguen los niños en todos los países, pues se ha creado un conflicto y se ha generado una situación tan desastrosa como es que la Euroliga planificara después de que se aprobase el calendario de las Ventanas. Al hacerlo por su cuenta, sin consenso, sin hablar con nadie, pues se han potenciado los partidos de equipos y se ha perjudicado a la selección española de baloncesto.

--¿Qué espera de esta situación en un futuro a corto o medio plazo?

--Pues insisto, algo tan complicado y sencillo como cordura. También que se busque de verdad una solución, mejor o peor, pero siempre se encuentra. En su momento, el año pasado antes de noviembre, seis federaciones junto con la federación internacional (FIBA), propusimos una medida no definitiva, pero sí transitoria para poder ganar un año. Por cambiar un partido ellos un día y nosotros otro, podemos ganar todo un año para poder trabajar, negociar, buscar recursos, soluciones y encontrar una solución definitiva. Cuando tú hablas, propones medidas y buscas reuniones pero la otra parte no quiere, no hay solución que valga.

--¿Esta situación ha sido una consecuencia de los cinco equipos española en la Euroliga solo hayan pasado Madrid y Baskonia?

No es solo una cuestión de estos cinco equipos, pues debemos diferenciar. Hay tres propietarios, Real Madrid, Barcelona y Baskonia son propietarios de la competición, después Unicaja y Valencia han sido invitados, por supuesto por méritos propios uno por ganar la Eurocup y otro por ganar la Liga Endesa. Es un problema del modelo deportivo de la Euroliga. Hay una cosa clara. El deporte federativo, gubernamental debe encargarse del baloncesto de los ricos, es decir el de los deportistas de élite, los profesionales, pero también de los clubs pequeños, los colegios, las pequeñas canteras, los chavales que a través de las federaciones autonómicas… se dan todas las facilidades posibilidades para que se pueda jugar al baloncesto. Si perdemos eso, si no nos preocupamos por las canteras, por las competiciones menores, si no protegemos a los clubs como Estudiantes o Joventud en el sentido de clubs eminentemente de cantera, se van a ver muy debilitados, que trabajan muy bien con chavales jóvenes como Fuenlabrada que tiene un equipo júnior para subir a EBA con 11 jugadores nacionales… son muchos ejemplos de clubs que si se crean esas instancias, ese club de ricos que quiere la Euroliga, pues dentro de unos diez años el baloncesto esté muerto como lo entendemos.

--En septiembre tenemos Mundial femenino, ¿cómo ve a la selección española?

--Reconozco que si no es mi ojito derecho, es una de mis debilidades. Tenemos un Mundial que no es el fin de nada, el premio a nada, pero sí es el principio de todo. Tenemos una selección femenina que lo que ha hecho es de ciencia-ficción. Pensar hace un tiempo que la selección femenina iba a ser en los últimos cinco años dos veces campeona de Europa, una vez tercera continental, una vez subcampeona olímpica y otra subcampeona mundial… es impresionante, no hay palabras. Todo eso es consecuencia de muchas cosas, volvemos a lo mismo: del trabajo de las federaciones, de los clubs, del trabajo de hormiguitas de muchos entrenadores, de organizaciones pequeñas que han trabajado con miles de jugadoras y los grandes estandartes son las Laia Palau, Paula Torrens, Laura Nicols, entre otras. El baloncesto femenino necesita un espacio privilegiado dentro del baloncesto español. Este año le hemos dado un fuerte impulso a la liga, la Liga Día, con partidos en televisión, retransmisiones en Twitter, presentación, Open Day, una fórmula que vamos a repetir debido al enorme éxito del año pasado en cuanto a asistencia, de medios de comunicación, acogida de los clubs. Pero queremos que el Mundial sea el inicio de todo, sea nuestra gran llamada de atención para que el público masivo se fije en estas chicas como estandarte de todo el baloncesto femenino.

--En cuanto al masculino, se busca más que el fin de una generación de muchos éxitos, sea el comienzo de otra que vaya más allá.

--Aquí cuando se habla de generaciones, esta pregunta es muy recurrente, no se trata de que en tal año se cambian 200 jugadores. Eso no existe. Hay una transición muy despacito, cambiando un jugador por año, sin crear una sensación de crash y hemos conseguido que la selección lleva desde el año 1999 jugando todas las semifinales de todos los campeonatos europeos hasta el último del 2017. Es una barbaridad. ¿Se puede ganar cada año? Obviamente no ¿Se puede estar entre los aspirantes a ganar cada año? Obviamente sí y ahí están los resultados. Te encuentras que en el año 1999, yo no había entrado a la selección, yo me he retirado hace muchos años y estos señores, auténticos héroes, siguen llevando a la selección a lo más alto y esa transición no se ha notado.

--¿Dicho cambio generacional suponga mayor presión para la generación venidera por los éxitos de la anterior?

--El listón está muy alto, pero además ocurren dos cosas. Por un lado, nadie se pone el listón más alto que ellos mismos. Si conoces mínimamente a Sergio Llull, Ricky Rubio o Nikola Mirotic que son jugadores con una trayectoria con mucho por delante con la selección, pues ves que la presión no viene de fuera sino de ellos mismos. Por otro lado, otro valor de esta generación de oro es que han enseñado al resto de generaciones a ganar. A perder el complejo, como nos sentíamos en otros campeonatos a los que acudíamos en años anteriores y comentábamos, de manera general, que altos son los serbios, los croatas. Sin embargo veías a un jugador como Navarro, que era más bajito y no tan fuerte, pero ganaba siempre o siempre competía como el mayor de los competidores. Por este motivo, el gran mérito de esta selección es lo que ha ganado y lo que ha enseñado a los que han ganado después.

--¿Cómo ve los 'play-offs' de la Liga Endesa?

Muy igualados. En principio el Real Madrid parte con una clara ventaja, pues así lo demuestra que ha sido el mejor en la liga regular. Pero también tiene un Barcelona que, pese a tener un comienzo difícil, pues desde la Copa del Rey ha remontado el vuelo; Valencia y Unicaja que quizás han sufrido con la compatibilidad con la Euroliga, pero ahora al estar liberados (entre comillas) demuestran su mejor nivel; un Baskonia que siempre es competitivo, alternativas como Gran Canaria o un Murcia que ha hecho un excelente papel en la pasada Champions. Se presentan muy emocionantes, es verdad que el Real Madrid es el favorito, pero como siempre están muy abiertos.

--Viendo el impulso que se le ha dado a la Liga Día, la Liga Endesa que es cada año la mejor de Europa, el buen momento de la selección española tanto masculina como la femenina, el baloncesto español está viviendo un gran momento.

Por eso te duele cuando te llegan los problemas. Tenemos un núcleo de público masculino, femenino y mixtos envidiable, unas empresas como Caixabank, Endesa, Día, Santa Lucía que apuestan por el baloncesto en general, en uno u otro sector, pero apuestan por este deporte; también contamos con estrellas jugadores a todos los niveles, no solo los Gasol en EEUU, sino también Ángela Salvadores en Rusia que ha sido subcampeona de Europa, Ana Palau dando lecciones en Francia y Australia, entrenadores por todo el mundo, árbitros como el andaluz Daniel Herrezuelo que va a estar en la Final Four de la Euroliga… ¿por qué nos empeñamos en crearnos problemas? El sistema funciona, con nuestros problemas, pero funciona. Hay muchas cosas buenas para hacer un esfuerzo, para olvidarnos de todos esos egoísmos y saber que con un poco de cordura y esfuerzo nos beneficiamos todos, sobre todo los chicos que puedan tener los mimbres adecuados, los recursos óptimos. Uno de cada 100.000 llegará a ser profesional o vestirá la camiseta de la selección española, pero el baloncesto es mucho más y no podemos robarle el baloncesto a los chavales.