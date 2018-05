León llama a la afición porque el domingo "nos la jugamos"

Jesús León no ha disimulado ni ha restado peso al partido del próximo domingo ante el Almería. "Necesitamos una afición que actúe coom casi nunca, que anime los 90 minutos para ayudar al equipo a ganar al Almería", ha reconocido el presidente blanquiverde durante la presentación de su caseta de Feria, que estará instalada en la calle Judería, número 4, y cuyo cartel reza: "En el césped y en el albero se reconoce al guerrero", con unas botas de fútbol de lunares verdes.

"Queremos que la afición empuje al equipo", ha insistido el mandatario cordobesista, "ya que el equipo va a salir el domingo al doscientos por cien. Estamos tocando la orilla", recordó León, tras el triunfo en Vallecas, pero también valoró que ante el Almería "nos la jugamos".

Para ello, se prevé la mejor entrada de la temporada, ya que el club sigue con su campaña para que los abonados liberen su abono. Hasta ahora sólo han sido 146, aunque en las previsiones está la posibilidad de que muchos abonados ausentes en el pasado sí hagan acto de presencia en la finalísima del domingo ante el Almería. León recordó que, de media, "cinco mil abonados no ocupan su asiento, lo que no quiere decir que no vienen, pero no liberan su asiento", de ahí que volviera a insistir: "Les pedimos que lo hagan". Para ello, el club regala dos invitaciones en la caseta de Feria a cada abonado que libere su asiento el próximo domingo.

En cualquier caso, León reiteró en su comparecencia que "lo importante es el partido del domingo", ante el Almería.