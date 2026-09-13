Ciclismo
Sigue en directo la etapa 21 de la Vuelta a España 2026
La Alhambra, escenario idílico en el que Enric Mas prevé celebrar en lo más alto del podio la conquista de la ronda española
EFE
La 81 edición de la Vuelta a España afronta este domingo 13 de septiembre su última jornada de competición, con la disputa de la 21ª y definitiva etapa. Tras la exigente etapa reina, que concluyó en el Collado del Alguacil, el pelotón llega a Granada para poner el punto final a su recorrido por las carreteras españolas.
El último tercio del trayecto tiene perfil de clásica con 4 ascensos al Paseo del Generalife, junto a La Alhambra, que podría animar la carrera. Los ciclistas explosivos tendrán mucho que decir.
La etapa 21 de la Vuelta a España 2026 comienza y termina en Granada, donde el pelotón pasará por un recorrido único.
Después de un primer tramo que pasará por La Zubía, Gójar, Otura, Cúllar Vega o Santa Fe, comenzará un circuito final que incluye tres subidas a La Alhambra, donde los ciclistas encontrarán pendientes de hasta el 10%.
Tras el último repecho, en el kilómetro 108, comienza el tramo final hacia la meta en las calles de la ciudad, donde los corredores más explosivos pelearán por la victoria de etapa.
Datos de la etapa
Recorrido: Granada-Granada, 112 km
Desnivel positivo: 1.280 metros
No hay puertos de montaña.
Esprint intermedio: Km. 92,4.
- El pueblo de Córdoba cuyo nombre significa 'el bello castillo' en honor a una de las fortalezas más impresionantes de España
- La Guardia Civil de Córdoba registra en ocho meses casi tantos depósitos de armas como en todo 2025
- Inmaculada Román, directora de la cárcel de Córdoba: 'La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío
- La Diputación de Córdoba felicita a Los Pedroches por el reconocimiento al mejor jamón del mundo
- Uno de los robos más antiguos de la historia ocurrió en un pueblo de Córdoba y los arqueólogos saben cómo fue
- La Junta emite el informe urbanístico favorable a la implantación de la planta de biometano de Baena
- La primera Noche del Patrimonio en Córdoba se llena de música, alta costura y artesanía
- Tres batallones de la Brigada Guzmán el Bueno X estrenan mando en Cerro Muriano