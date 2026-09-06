Van Aert se proclama califa de Córdoba con un calor inhumano en la Vuelta

Wout van Aert es algo así como un califa en Córdoba. Las dos últimas veces que la Vuelta llegó a la ciudad andaluza, él fue el vencedor. Parece que no le importe el calor que hace. Correr una etapa ciclista con 42 grados es inhumano y no hay disculpa que valga. En este deporte no hay tiempos muertos para la hidratación. Hasta el público entrega botellas de litro y medio de agua helada que los corredores se arrojan sobre la cabeza.

La etapa se recortó 70 kilómetros para que los corredores estuvieran menos expuestos al sol. Pero se salió a la hora de la fresca, a las 3 de la tarde, que era cuanto más calor hacía, porque había que llegar en horario de máxima audiencia televisiva a Córdoba. “Ha hecho mucho calor, pero el recorte de la etapa no ha importado porque si la llegamos a hacer tal como estaba programada también gana el mismo”, reconoció Enric Mas, siempre líder. Habla después de vaciarse encima una botella de agua y colocarse un chaleco de hielo para bajar la temperatura corporal.

En cualquier etapa el público se instala en la meta dos o tres horas antes para coger sitio, que no hay entradas. Una hora antes de que los ciclistas llegasen a Córdoba no había nadie. Estar junto a las vallas era achicharrarse o que te diera un mareo. Sólo había un espectador en zona noble, con gorra y, valiente él, con pantalones vaqueros, la prenda más apropiada dadas las circunstancias.

En lo deportivo, pocas quejas en público, pero algunos directores no esconden el enfado, que ya viene desde que la Vuelta ha entrado en fase de fuego en el cuerpo. “Nadie habla de ello, pero la situación es extrema”, se quejaba David Monfort, exciclista belga profesional y director del Lidl Trek. Lo hacía a preguntas de la televisión de su país.

La etapa 15 de la Vuelta a España, en imágenes. / Javier Lizón / EFE

Ocurre lo de tantas veces. Quienes protestan más son los que menos se juegan, pero desde que el termómetro subió exageramente,13 ciclistas han abandonado, ninguno entre los líderes de la clasificación general que no sufrió cambios en Córdoba, antes de un día de descanso. Muchos dormirán en Sevilla y pocos apagarán el aire acondicionado de las habitaciones de los hoteles.

Triunfo de picardía

Van Aert ganó con picardía y hasta administrando el agua. El último bidón lo lanzó al suelo antes del kilómetro final. Controló la fuga, salió a todos los cortes de los que trataban de irse; cinco eran, porque sabían que nada podían hacer contra él, y luego ejecutó el esprint perfecto para ganar en la misma línea de meta, con un calor similar, de la Vuelta de 2024.

Lleva ya cinco victorias en la ronda española, 10 en el Tour y una en el Giro. Sobran las palabras para elogiar a tan magnífico ciclista, uno de los grandes de la era contemporánea y una joya de la que se puede disfrutar en la Vuelta vestido con el jersey verde, el que distingue al líder de los puntos que se suman por buenas posiciones en el conjunto de todas las etapas.

David Colomo, masajista catalán, trabaja en el Pinarello Q-36. Es de Girona, donde vive el director de la escuadra, Àlex Sans. Trabaja mano con mano junto a Albert Poblet, que fue campeón de Catalunya de ciclocrós. Es hijo del músico y saxofonista Pep Poblet y también familia próxima del mítico Miquel Poblet, el ‘divino calvo’.

200 bidones por equipo

En la meta de Córdoba cuenta el trabajo que hicieron en su equipo para abastecer de agua a los corredores, que es idéntico o similar al resto de las escuadras. “12 auxiliares nos hemos repartido en los tramos de avituallamiento que ha marcado la organización. Allí damos agua a los corredores, en bidones de medio litro”. Camino de Córdoba repartieron 200. “Algún equipo tiene patrocinador de agua, pero todos acabamos yendo a los supermercados a comprar garrafas de ocho litros que vamos guardando en el camión mecánico”, añade David.

Por televisión se observa que los auxiliares niegan el agua a ciclistas rivales. Es verdad. Pero no es como medida antideportiva, sino porque todos tienen miedo a que los suyos no se puedan refrescar. Así es muy difícil pedalear.