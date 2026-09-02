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Otro esprint victorioso de Brennan define a la Vuelta antes del regreso a la montaña

La etapa 11 de la Vuelta a España, en imágenes

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La etapa 11 de la Vuelta a España. / Javier Lizón / EFE

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Sergi López-Egea

Lorca (enviado especial)

La 11ª etapa de la Vuelta, en la mitad de la carrera, circuló íntegramente por carreteras murcianas, entre las ciudades de Cartagena y Lorca con 154 kilómetros por el camino y el triunfo al esprint de Matthew Brennan (el tercero en lo que va de carrera), siempre con Enric Mas al frente de la clasificación general, seguido por Primoz Roglic, con el peligro que entraña el veterano corredor esloveno.

El panorama cambia este jueves con otra de las etapas marcadas en rojo y que significará la entrada de la Vuelta en territorio andaluz, que ya no abandonará hasta el final de la competición con etapas por las ocho provincias de la comunidad. La primera de estas etapas, en Almería, comienza en Vera y finaliza en lo alto de Calar Alto con cinco puertos y 167 kilómetros.

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Fuente: El Periódico

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