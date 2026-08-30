Ciclismo
La etapa 9 de la Vuelta a España 2026, en directo
Redacción
La etapa 9 de la Vuelta a España está enmarcada entre el grupo de decisivas de la presente edición. Con salida en La Vila Joiosa y meta en Aitana, ofrece seis puertos y 5.166 metros de desnivel.
De los siete finales en alto de la Vuelta 2026 la cima de Aitana será la que marque las diferencias definitivas entre los favoritos. Desde Sella, y después de superados 5 puertos, la escalada a Aitana será de 22 km de ascensión, 1.264 metros de desnivel, pendiente media del 5,8 por ciento y máximas del 11%.
Antes de Aitana habrá que superar el Puerto de Tárbena (segunda categoría, 7,2 km al 5,4), El Miserat (primera categoría, 5,2 km al 10), el único alto de la presente edición que supera el 10 por ciento de media, el Puerto de Tollos (tercera categoría, 4,1 km al 5,8), Tudons (segunda categoría, 7 km al 5,3) y Benifallim (segunda categoría, 4,8 km al 5,8).
Con el abandono del esloveno Tadej Pogacar tras la caída en la octava etapa, el nuevo líder es el español Enric Mas (Movistar), quien defenderá la roja con una ventaja de 1.11 minutos sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon) y de 1.33 respecto a Primoz Roglic (Red Bull Bora).
Datos de la etapa 9 de la Vuelta a España
Recorrido: La Vila Joiosa-Alto de Aitana, 187,4 km
Desnivel: 5.166 metros
Hora de salida: 12.10 horas
Hora de llegada: 17.30 horas
Puertos:
-Puerto de Tárbena (segunda categoría, km 36,7, 7,2 km al 5,4)
-El Miserat (primera categoría, km 73,9, 5,2 km al 10)
-Puerto de Tollos (tercera categoría, Km 90,7, 4,1 km al 5,8),
-Tudons (segunda categoría, km 121,8, 7 km al 5,3)
-Benifallim (segunda categoría, Km 139,9, 4,8 km al 5,8).
-Alto de Aitana (primera categoría, km 187,4, 22 km al 5,8).
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