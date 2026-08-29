Vuelta a España
Pogacar se rompe la clavícula y una vértebra
El ciclista esloveno deberá ser intervenido quirúrgicamente, pero primero debe reponerse de la conmoción cerebral que también ha sufrido
El equipo UAE emitió este sábado por la tarde el parte médico de Tadej Pogacar, en el que informaba que el ciclista se encontraba estable pero con dos fracturas importantes, una en la clavícula izquierda y otra en una vértebra, testimonio de la grave caída sufrida durante la octava etapa de la Vuelta a España que le obligó a dejar la competición cuando era el líder de la prueba,
El parte médico, firmado por el responsable facultativo del conjunto árabe, indica que "por desgracia, Tadej ha sufrido una fuerte caída durante la etapa de hoy y no ha podido continuar la carrera. Se encuentra estable y, tras un exhaustivo examen médico en el hospital, se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en la vértebra C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no presenta otras lesiones graves ni secuelas neurológicas".
Según la apreciación de Adrián Rotunno, médico del UAE, Pogacar "necesitará someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, que se pospondrá por precaución debido a la conmoción cerebral". El accidente cuestiona también la participación del astro esloveno en el Mundial de Montreal que se corre el 27 de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
- El gran malentendido de uno de los monumentos más fotografiados de Córdoba: esta es la verdad que sorprende a los visitantes
- La mortalidad en Córdoba aumenta por las defunciones de mujeres, con enfermedades circulatorias, tumores y respiratorias como principales causas
- La Luna se tiñe de rojo sobre Córdoba: así se ha visto el eclipse lunar de este viernes 28 de agosto
- Manolete, a través de la cámara de Ricardo: las imágenes de una leyenda del toreo en el 79 aniversario de su muerte
- El Córdoba CF buscará ante el Granada igualar un hito que solo ha alcanzado una vez en los últimos 50 años