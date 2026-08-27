Ciclismo
La etapa 6 de la Vuelta a España 2026, en directo
El "sterrato" del Bartolo, principal atractivo de la sexta jornada de competición
EFE
La presencia de un tramo de tierra, el "sterrato", en los últimos 3 km del último de los cuatro puertos de la jornada, el Puerto de Bartolo, será el principal aliciente de la sexta etapa de la Vuelta que tendrá lugar entre Alcossebre y Castellón, de 177,4 km.
Una etapa sin grandes dificultades, pero con un sube y baja constante que la hará interesante. La primera parte es sinuosa y bastará para que se forme la escapada del día. Los aventureros están llamados al combate, pero tampoco se descarta que los favoritos muevan la carrera antes del último puerto.
Tras una salida ascendente, llegará la primera dificultad del día, el Puerto de La Serratella (2a, 14 km al 3,8), seguido de La Bandereta (3a, 4,6 km al 6,7), el Alto del Desierto de Las Palmas (2a,7,6 km al 4,9) y finalmente El Bartolo, un primera de 9,4 km al 7 por ciento con "sterrato" al final. Hasta la meta restarán 16 km en descenso y tramo llano.
Pogacar saldrá a defender el maillot rojo en la etapa del "sterrato" con una ventaja de 3.21 minutos sobre su compatriota Primoz Roglic y de 3.32 respecto al español Enric Mas.
Datos de la etapa:
Recorrido: Alcossebre-Castellón, 177,4 km
Hora de salida: 13 horas
Hora de llegada: 17.30 horas
Desnivel: 3.094 metros
Puertos:
- .La Serratella (km 44,6, 2a, 14 km al 3,8)
- .La Bandereta (km 66, 3a, 4,6 km al 6,7)
- . Alto del Desierto de Las Palmas (km 128,5, 2a, 7,6 km al 4,9)
- . El Bartolo (km 156,9, 1a, 9,4 km al 7. Últimos 3 de sterrato)
Esprint intermedio: (km 120).
- El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
- El Córdoba CF saca el pasaporte para reforzar su defensa
- Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética
- El Guadalquivir da señales de alerta que no ven los análisis habituales: un estudio pionero en Córdoba revela una nueva forma de detectarlas
- Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional
- El futuro de Caballerizas Reales se despeja: Córdoba Ecuestre acepta la adjudicación directa y atrás quedan las diferencias con el Ayuntamiento
- De Fernando Tejero a Antonio de la Torre o Aitana Sánchez Gijón: el cine español se vuelca para salvar los cines de verano de Córdoba
- El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas