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Ciclismo

La etapa 6 de la Vuelta a España 2026, en directo

El "sterrato" del Bartolo, principal atractivo de la sexta jornada de competición

Vuelta a España 2026.

Vuelta a España 2026. / EFE

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EFE

Roquetes

La presencia de un tramo de tierra, el "sterrato", en los últimos 3 km del último de los cuatro puertos de la jornada, el Puerto de Bartolo, será el principal aliciente de la sexta etapa de la Vuelta que tendrá lugar entre Alcossebre y Castellón, de 177,4 km.

Una etapa sin grandes dificultades, pero con un sube y baja constante que la hará interesante. La primera parte es sinuosa y bastará para que se forme la escapada del día. Los aventureros están llamados al combate, pero tampoco se descarta que los favoritos muevan la carrera antes del último puerto.

Tras una salida ascendente, llegará la primera dificultad del día, el Puerto de La Serratella (2a, 14 km al 3,8), seguido de La Bandereta (3a, 4,6 km al 6,7), el Alto del Desierto de Las Palmas (2a,7,6 km al 4,9) y finalmente El Bartolo, un primera de 9,4 km al 7 por ciento con "sterrato" al final. Hasta la meta restarán 16 km en descenso y tramo llano.

Pogacar saldrá a defender el maillot rojo en la etapa del "sterrato" con una ventaja de 3.21 minutos sobre su compatriota Primoz Roglic y de 3.32 respecto al español Enric Mas.

Datos de la etapa:

Recorrido: Alcossebre-Castellón, 177,4 km

Hora de salida: 13 horas

Hora de llegada: 17.30 horas

Desnivel: 3.094 metros

Puertos:

  • .La Serratella (km 44,6, 2a, 14 km al 3,8)
  • .La Bandereta (km 66, 3a, 4,6 km al 6,7)
  • . Alto del Desierto de Las Palmas (km 128,5, 2a, 7,6 km al 4,9)
  • . El Bartolo (km 156,9, 1a, 9,4 km al 7. Últimos 3 de sterrato)

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Esprint intermedio: (km 120).

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