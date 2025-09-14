Ciclismo
La última etapa de la Vuelta a España, en directo | Alalpardo - Madrid
El paseo triunfal de Jonas Vingegaard podría verse apañado por las protestas propalestinas convocadas en la capital
Redacción
La etapa de este domingo, la vigésimo primera y última, es el habitual paseo por Madrid en honor al ganador, ya prácticamente seguro Jonas Vingegaard, a los principales protagonistas de la carrera y en general para todos los corredores que llegan al final de Vuelta, la de este año 2025 la 80ª edición de la gran carrera española por etapas.
No obstante, este año esa última etapa habitualmente más para el disfrute que para la competición estará llena de tensión en el pelotón por las protestas contra la participación del Israel-Pemier Tech que están acompañando la carrera casi a diario en las dos últimas semanas.
Será un recorrido prácticamente llano de 106,6 km por tierras madrileñas con salida en Alalpardo y llegada a Madrid capital para dar diez vueltas al tradicional circuito por la Castellana con sus correspondientes diez pasos por meta.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Una incidencia en la red ferroviaria causa retrasos en 32 trenes entre Madrid y Córdoba
- La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba
- Piden cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora del área de Infraestructuras
- Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
- Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día