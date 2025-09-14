El PSOE afirma que lo siente por la Vuelta pero "más" por los palestinos "masacrados"

La cancelación de la última etapa de la Vuelta a España por las protestas propalestinas ha desatado un torrente de reacciones políticas. Por parte del Gobierno y del PSOE, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este domingo que lamenta la cancelación pero que lo siente "mucho más por los cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados".

El también secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid ha publicado en la red social X un mensaje en el que asegura que el hecho de que "el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid". "Lo siento por La Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados", ha recalcado.

La 80 edición de La Vuelta ha finalizado a 56 kilómetros de la meta de Madrid debido a las manifestaciones propalestinas que han invadido las calles del recorrido y que han obligado a la Policía a cargar contra los manifestantes.

Apoyo previo de Sánchez

Antes de que empezara la etapa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su apoyo a las manifestaciones propalestinas que ya se ha habían hecho escuchar en etapas previas. En un mitin en Málaga, ha expresado su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas", pero también su "admiración, a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina". "España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", ha declarado.

Suscríbete para seguir leyendo