La etapa 16 de la Vuelta a España, en directo: Poio - Mos / Castro de Herville
El pelotón deja Asturias para llegar a Galicia en una jornada de media montaña propicia para las escapadas
La Vuelta a España retoma este martes la marcha deportiva de la carrera tras su segunda y última jornada de descanso con una etapa, la decimosexta de esta 80 edición, dura, de media montaña, una 'clásica' por Pontevedra entre Poio y Mos con cuatro puertos puntuables y final en el mirador de Castro de Herville, de Segunda.
Serán 167,9 km plagados de repechos y dificultades, nada menos que cuatro puertos, dos de ellos de Primera, los altos de A Groba y Prado, para finalizar en un Segunda, el Alto de Castro de Herville, que tiene reservado a los corredores un par de km en su mitad tremendos.
