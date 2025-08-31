La ronda española
Vingegaard triunfa en la etapa de Valdezcaray de la Vuelta
La prueba descansa este lunes antes de afrontar la segunda semana de competición con subidas tan importantes como la que se celebrará el próximo viernes al Angliru
Valdezcaray (enviado especial)
Jonas Vingegaard, el principal favorito para la Vuelta 2025, ha triunfado en solitario en la novena etapa de la ronda española que ha finalizado en lo alto de la estación de esquí de Valdezacaray. El doble vencedor del Tour ha atacado a 11 kilómetros de la cumbre y aunque en un principio Joâo Almeida trató de contrarrestarlo, al final no pudo evitar la victoria del corredor danés. El ciclista noruego Torstein Traeen conservó el jersey rojo.
La prueba descansa este lunes antes de afrontar la segunda semana de competición con subidas tan importantes como la que se celebrará el próximo viernes al Angliru.
