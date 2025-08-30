Ciclismo
Etapa 8 de la Vuelta a España 2025, en directo
La carrera de este sábado llevará al pelotón, una vez superadas las dos etapas pirenaicas, de Monzón a Zaragoza, en una jornada íntegramente por carreteras aragonesas
EFE | Redacción
Tras la etapa inicial de Turín, la 80ª Vuelta a España ofrece la segunda oportunidad clara para los ciclistas más rápidos presentes en la carrera, en una edición en la que estas llegadas escasean.
La octava etapa llevará al pelotón, una vez superadas las dos etapas pirenaicas, de Monzón a Zaragoza, en una jornada íntegramente por carreteras aragonesas y que circulará una buena parte de ella por territorio de los Monegros, aunque esta vez no existirá la amenaza de altas temperaturas.
La jornada no incluye ninguna ascensión y el principal aliciente será el esprint bonificado en Peñaflor, poco antes de cruzar por primera vez la meta para completar un circuito de 23,4 por las calles de la capital aragonesa.
El belga Jasper Philipsen (Alpecin), primer líder de la Vuelta y ganador en Turín, será el candidato a la victoria junto a la reducida nómina de velocistas como el venezolano Orluis Aular (Movistar) que ha se ha metido en varias llegadas, el británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), el francés Brian Cocquard (Cofidis) o el italiano Elia Viviani (Lotto).
Etapa 8: Monzón - Zaragoza, 163,5 km
-Salida: 13.40 horas (11.40 GMT)
-Llegada: 17.30 horas (15.30 GMT)
