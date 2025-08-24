Ciclismo
Etapa 2 de la Vuelta a España 2025, en directo
El pelotón afronta el Limone Piemonte, el primer final en alto para probar a los favoritos
Redacción
Madrid
En Limone Piemonte la 80ª Vuelta a España vivirá este domingo su primer final en alto, en la que será la primera prueba para los aspirantes a la general, pero sin que a priori pueda producirse una gran sorpresa salvo que alguno haya llegado demasiado justo de forma.
La etapa llevará al pelotón desde Alba hasta Limone Piemonte con 159,5 km en los que la única dificultad montañosa será la ascensión final, pero en la que el desnivel acumulado es de 1.886 metros.
Los equipos de los favoritos deberán controlar para que no se produzca ninguna sorpresa en los kilómetros previos que pueda terminar condicionando el resto de la carrera como sucedió en 2024 camino de Yunquera con Ben O'Connor.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Denuncian la desaparición de una joven en Las Quemadas
- Este pueblo de Córdoba es uno de los rincones más bonitos de España y es perfecto para visitar en septiembre
- Accidente mortal en Fernán-Núñez: fallece una persona al colisionar dos coches
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas
- La Junta paraliza las obras en las que se ha encontrado un yacimiento arqueológico en Lucena