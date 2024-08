Vuelta a España 2024: ¿Qué favoritos y revelaciones se esperan en la carrera?

Esta Vuelta a España 2024 está marcada por las ausencias, principalmente las de los tres últimos ciclistas en subirse al podio del Tour de Francia. Ni Tadej Pogacar, ni Jonas Vingegaard ni Remco Evenepoel estarán en la salida de la carrera en Lisboa que tendrá lugar hoy en torno a las 17:23 horas, cuando está previsto que el primer corredor que enfrentará a la crono inicial, Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), dé el pistoletazo de inicio de la competición.

Con tres de los mayores candidatos a triunfar en cualquier gran vuelta -sobre todo el esloveno, absoluto dominador de la temporada- fuera de escena, las miradas recaen sobre un pequeño grupo de deportistas en los que se depositan todas las expectativas. ¿Conseguirá un español la victoria esta edición, algo que no sucede desde 2014, cuando se impuso Alberto Contador? ¿El sorprendente Sepp Kuss volverá a hacer de las suyas? ¿Serán ciclistas como João Almeida o Adam Yates los que consigan llevarse el gato al agua? ¿O, como cree la mayoría de los aficionados, Primož Roglič cumplirá los pronósticos y se coronará como el único corredor junto a Roberto Heras en levantar cuatro veces el trofeo?

Roglič está considerado el mayor favorito, pero la fractura que sufrió durante la disputa del Tour provoca dudas sobre su forma física y su recuperación. La inseguridad sobre el estado de la vértebra que se rompió hace que hayan aparecido voces que creen que hay otros candidatos más preparados para llevarse la victoria.

Primoz Roglic parte como uno de los grandes favoritos. / EFE

Por detrás aparece un pequeño pelotón de perseguidores entre los que destaca Sepp Kuss. El estadounidense, que ganó en la edición de 2023, cuenta con la ventaja de que el recorrido, con solo dos cronos y muchas etapas de montaña y media montaña, favorece su perfil escalador, además de que tiene a sus espaldas un equipo potente como es el Team Visma | Lease a Bike, que le puede ayudar mucho si las cosas se ponen complicadas.

También los competidores del UAE Team Emirates, João Almeida y Adam Yates, son serios 'contenders' a llevarse el triunfo. Se pueden aprovechar del poderoso componente estratégico y grupal que despliega su equipo, que, además, puede adaptarse a cualquiera de los dos si, por el motivo que fuera, alguno terminara descolgándose de los puestos de cabeza.

Además, tres ciclistas españoles tienen serias opciones de dar la sorpresa en esta Vuelta a España. Mikel Landapodría verse favorecido, como sucedía en el caso de Kuss, del trazado montañoso de esta edición. El vasco ha demostrado, con su reciente quinto puesto en el Tour, que está en forma y listo para disputarle la victoria a cualquiera. También Carlos Rodríguez podría intentar redimirse tras una ronda gala en la que rindió por debajo de lo previsto con su séptimo puesto. Y, en el caso de Enric Mas, siempre cabe esperar que su actuación mejore cuando se trata de correr en tierras españolas. A pesar de que su Tour, donde quedó decimonoveno, también fue decepcionante, no se puede olvidar que el balear fue segundo en las ediciones de 2022 y 2021.

Enric Mas:"Tengo capacidad para disputar el podio e incluso la roja". / .

Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que algún ciclista en el que no haya puestas demasiadas esperanzas revolucione la carrera como hizo Sepp Kuss en 2023. Parte de la magia del ciclismo es que los resultados no están escritos en piedra y, aunque las sorpresas no sean lo más habitual, nunca se sabe cuándo podría aparecer alguna.