La comunidad educativa de Córdoba se prepara ya para la vuelta al cole en el que será el segundo curso escolar marcado por la pandemia del coronavirus y las medidas sanitarias anticovid para evitar los contagios en las aulas.

Un curso que, no obstante, se afronta con mayor optimismo gracias a la vacuna contra el covid y la seguridad de que la plantilla docente y personal, así como los alumnos mayores de 12 años comenzarán el curso escolar con la pauta completa casi en su totalidad.

Con la tarea bien aprendida, y el éxito sobresaliente, por la gestión del curso pasado, la Administración educativa ha decido mantener el protocolo anticovid del curso pasado, tal y como establecen las instrucciones del 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros docentes y que incluye las medidas de prevención anticovid.

Aquí tienes las claves, formuladas en 20 preguntas y respuestas, de la vuelta a las aulas con covid en el curso 2021-2022.

1. ¿Continuarán las mismas medidas sanitarias que el curso pasado?

Sí, se mantienen las medidas sanitarias. No obstante, las pautas tendrán carácter flexible atendiendo a la situación epidemiológica, la estrategia de vacunación y la recomendación de los expertos. Por lo que el protocolo anticovid podrá sufrir modificaciones a lo largo del curso.

2. ¿Cuándo vacunarán a los menores de 12 años?

Aún no hay fecha para su vacunación. Los ensayos clínicos para la vacunación de los niños de 0 a 11 años están aún en desarrollo y superada esta fase, aún quedará pendiente la luz verde de las autoridades sanitarias para iniciar la inmunización de los más pequeños. No obstante, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha anunciado que entre octubre y noviembre podría comenzar la vacunación de los menores de 12 años.

3. ¿Las clases serán presenciales?

Por norma general, en el curso 2021-2022 las clases serán presenciales en todos los niveles educativos.

4. ¿Habrá opción de clases telemáticas?

La Consejería de Educación contempla la docencia telemática en las siguientes situaciones: si uno o varios docentes están en situación de aislamiento o cuarentena; alumnos en cuarentena; posibilidad del cierre del centro educativo por el número de contagios; o cambios en los niveles de alerta sanitaria. En estos casos se aplicaría la misma metodología que durante el confinamiento y el curso 2020-2021.

5. ¿Es obligatorio el uso de mascarilla en el colegio?

La mascarilla es obligatoria durante la permanencia en el centro para todos los alumnos, a excepción de los menores de 6 años. No obstante, los alumnos de Educación Infantil deberán llevar la protección a la entrada y salida del centro, cuando se desplacen dentro de las instalaciones y en el patio de recreo.

Asimismo, está contemplada la exención de esta norma cuando exista un problema de salud acreditado.

6. ¿Se tomará la temperatura a los alumnos al entrar al centro?

Esta medida no está contemplada. La Junta recuerda que hay muchos casos asintomáticos y que la presencia de fiebre no siempre tiene que ver con el covid por lo que no queda claro a partir de qué temperatura se justificaría llamar a los padres.

7. ¿Se flexibilizarán la entrada y la salida del centro?

Con el fin de evitar aglomeraciones en las salidas y entradas de los colegios, los centros podrán flexibilizar, dentro de un rango de una hora, la entrada y salida de alumnos de Infantil y Primaria, siguiendo una organización similar a la ya utilizada el curso pasado.

Esta flexibilización también podrá darse en los institutos, que podrán adoptar los modelos organizativos que consideren más adecuados.

8. ¿Se debe seguir usando gel hidroalcohólico?

Sí, y se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas.

Para los alumnos más pequeños se recomienda el lavado frecuente de manos con agua y jabón.

9. ¿Continuarán los grupos burbuja?

Sí. La experiencia ha demostrado que el establecimiento de grupos de convivencia escolar, también conocidos como grupos burbujas, es una herramienta clave para controlar y limitar el número de contactos en caso de sospecha de contagio o confirmación de un caso positivo.

Así, los alumnos ocuparán el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios (pupitre, asiento, lugar de trabajo, comedor escolar…) con la finalidad de poder identificar en caso de contagio, a los contactos de forma más precisa.

10. ¿Cuál será la distancia de seguridad en el centro?

Junto con la mascarilla y la higiene de manos, la distancia de seguridad es otra de las claves en la prevención de contagios. Eso sí, la distancia se reduce este curso de 1,5 a 1,2 metros, lo que permitirá volver a las ratios prepandemia. Esta distancia se guardará tanto en clase como en los desplazamientos por el centro.

11. ¿Se seguirá ventilando con puertas y ventanas abiertas?

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar la importancia de este punto. La adecuada ventilación de las aulas o espacios comunes, incluyendo los pasillos, deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética.

12. ¿Y si mi hijo presenta síntomas de coronavirus antes de ir a clase?

En caso de sospecha de contagio o síntomas compatibles con el covid, el niño no debe acudir al centro educativo. Los padres o tutores deben informar al centro de esta circunstancia para que se activen los protocolos contemplados en el caso de que sea necesario.

13. Si un niño presenta síntomas compatibles con el covid-19, ¿qué tiene que hacer el centro?

Se aislará al niño y se llamará a la familia o tutores para que lo recojan.

14. ¿Y si hay un contagio del hermano u otro familiar de un compañero de mi hijo?

Será la Consejería de Salud y Familias quien indique las medidas y acciones a llevar a cabo.

15. ¿Y si un alumno o trabajador del centro es especialmente vulnerable al covid por padecer una enfermedad crónica?

Serán los profesionales sanitarios quienes determinen si tienen que acudir al centro y las medidas a adoptar por este. Para el alumnado “con enfermedades severas al que no se le recomiende la asistencia a clase se le facilitará atención domiciliaria, como viene sucediendo con cualquier otro alumnado que por razones de salud no puede acudir al centro docente durante un período determinado".

16. ¿Se puede compartir material escolar?

No, los niños tendrán asignado el material de forma individual sin que pueda compartirse. Igualmente, no se permite llevar juguetes al colegio o compartir otros elementos.

17. ¿Habrá comedor escolar, aula matinal y otros servicios extraescolares?

Sí. Estas actividades juegan un papel importante para la conciliación laboral y familiar, y se organizarán con los criterios de seguridad establecidos por la Consejería de Salud y Familias. En el caso del comedor escolar se mantendrá el grupo de convivencia. Asimismo, los centros que lo consideren oportuno por cuestiones de seguridad podrán suspender las actividades extraescolares.

18. ¿Habrá profesorado de refuerzo?

La Consejería de Educación ha aprobado un refuerzo de las plantillas docentes enfocado al refuerzo curricular y no a la seguridad del protocolo anticovid. En total, en Andalucía habrá un refuerzo de 5.300 docentes (4.600 para la pública y 700 para la concertada), de los que unos 460 se incorporarán a centros cordobeses. Además, la cifra total de docentes de refuerzo podría llegar a 7.000 a lo largo del curso.

19. ¿Cuál será el protocolo de limpieza?

Al igual que con la ventilación, se mantiene el protocolo de limpieza y desinfección de las instalaciones escolares implantado el curso pasado. En este sentido, la Administración educativa ha confirmado el refuerzo del personal de limpieza.

20. ¿Quién se encargará de la coordinación del protocolo covid en los centros?

La Administración educativa mantiene la figura del coordinador covid-19 encargado de coordinar la estrategia del centro en la prevención de los contagios. Los centros educativos serán los responsables de la redacción y diseño de los protocolos siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y educativas, y contarán además con una comisión específica covid-19.