Oportunidad inmobiliaria en Córdoba: piso con terraza en el casco antiguo por 129.900 euros

El barrio de Santa Marina, uno de los enclaves más emblemáticos del Casco Antiguo de Córdoba, vuelve a situarse en el foco del mercado inmobiliario con dos nuevas viviendas en venta. Un piso con terraza ideal para quienes buscan vivir el centro con comodidad y una casa tradicional lista para entrar a vivir conforman una oferta atractiva tanto para residencia habitual como para inversión en una de las zonas con mayor valor patrimonial de la ciudad.

Un piso con terraza para disfrutar del centro desde las alturas por 129.900 euros

Salón de piso con terraza en el centro de Córdoba / Tucasa.com

La segunda propuesta inmobiliaria es una casa de 87 metros cuadrados, también situada en Santa Marina, un barrio que combina tradición, vida vecinal y cercanía al centro histórico. La vivienda se encuentra en buen estado, está lista para entrar a vivir y ofrece una distribución cómoda en dos plantas.

En la planta baja, la casa cuenta con una cocina independiente totalmente equipada, un salón amplio y acogedor, un baño completo con placa de ducha y un armario aprovechando el hueco de la escalera. En la primera planta se distribuyen tres dormitorios, un baño completo, armarios empotrados y una terraza en el dormitorio principal, con vistas a un patio residencial que aporta tranquilidad.

De manera opcional, la propiedad ofrece la posibilidad de adquirir una plaza de aparcamiento con trastero a solo un minuto de la vivienda, por un precio adicional, un valor añadido especialmente apreciado en esta zona del centro.

Esta casa representa una oportunidad para quienes buscan un hogar familiar en un entorno histórico sin renunciar a las comodidades actuales. Su precio de venta es de 189.000 euros.

Una casa con esencia cordobesa en uno de los barrios más castizos por 189.000 euros

Casa en Santa Marina, Córdoba / Tucasa.com

El primero de los inmuebles es un piso de 51 metros cuadrados, situado en una segunda planta de un edificio de dos alturas, en pleno barrio de Santa Marina. La vivienda, que se encuentra en buen estado y se vende amueblada, destaca por su luminosidad y por contar con terraza y balcones, algo poco habitual en el Casco Antiguo.

La distribución está pensada para aprovechar al máximo el espacio: un salón-comedor luminoso con balcón, una cocina independiente totalmente equipada, un amplio dormitorio con balcón propio —resultado de la unión de dos habitaciones originales— y un cuarto de baño espacioso con placa de ducha y ventilación natural.

Como valor añadido, el inmueble dispone de trastero con toma de agua y luz, lo que permite el acceso y disfrute de la azotea comunitaria, desde la que se pueden contemplar las vistas del casco histórico cordobés. La vivienda está orientada al oeste, lo que garantiza luz natural durante buena parte del día.

Ubicado a escasos metros de enclaves como el Palacio de Viana, tabernas históricas y facultades universitarias, este piso se presenta como una opción ideal para quienes desean vivir el centro con encanto o invertir en una zona con alta demanda. Su precio es de 129.900 euros.

Santa Marina vuelve a demostrar por qué es uno de los barrios más deseados de Córdoba. Ya sea a través de un piso con terraza perfecto para disfrutar del centro o de una casa tradicional con espacio y carácter, estas dos viviendas reflejan el atractivo de vivir en un entorno donde historia, vida de barrio y calidad residencial se dan la mano. Dos oportunidades distintas para un mismo estilo de vida: el de la Córdoba más auténtica.