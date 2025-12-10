Oportunidad en Córdoba: espectacular casa con piscina y vistas a los pinares en plena naturaleza por 185.000 euros

Córdoba vuelve a ofrecer auténticas oportunidades inmobiliarias para quienes buscan calidad de vida, amplitud y entornos privilegiados. Esta vez, dos viviendas destacan por su ubicación, prestaciones y posibilidades: una casa con piscina comunitaria y vistas a la naturaleza en Las Jaras, ideal para quienes sueñan con tranquilidad y espacios amplios; y un piso luminoso y perfectamente distribuido en el Sector Sur, pensado para familias que necesitan metros, comodidad y todas las ventajas de un barrio consolidado. Dos opciones que combinan estilo, funcionalidad y un fuerte atractivo residencial.

Casa con piscina y terraza en Las Jaras por 185.000 euros

Salón de casa con piscina y terraza en Las Jaras / Tucasa.com

En pleno corazón de la sierra cordobesa, en la tranquila urbanización de Las Jaras, sale a la venta una vivienda que reúne todo lo que muchos buscan: amplitud, naturaleza, privacidad y un entorno sereno donde desconectar. Una casa luminosa, moderna y muy bien equipada, con más de 200 m² construidos y una distribución tan práctica como acogedora.

La vivienda se articula en una planta principal llena de luz y un amplio sótano con entrada independiente, un espacio en bruto que puede transformarse en apartamento para invitados, zona de ocio, gimnasio o incluso un estudio totalmente privado.

Al acceder a la vivienda por la elegante escalera exterior, aparece un vestíbulo que conecta con una cocina independiente, totalmente equipada y con salida a una balconada perfecta como zona de desahogo. El salón-comedor, amplio y luminoso, cuenta con chimenea, doble ambiente y acceso directo a una terraza con vistas despejadas al pinar.

La zona de descanso está compuesta por tres dormitorios, uno de ellos tipo suite con baño y armario empotrado, además de un segundo cuarto de baño completo.

Entre sus calidades destacan el suelo de tarima flotante en nogal, carpintería exterior con doble acristalamiento, ventanas abatibles con mosquiteras, paredes lisas, aire acondicionado centralizado y placas solares que permiten un gran ahorro energético.

Como parte de una comunidad muy cuidada, los residentes disfrutan de piscina comunitaria y pista de pádel, lo que convierte esta propiedad en un enclave ideal para familias, amantes del deporte o quienes buscan calidad de vida a un paso de Córdoba.

Una vivienda lista para disfrutar, rodeada de naturaleza y con infinitas posibilidades para adaptarse a cualquier estilo de vida.

Piso en Campo de la Verdad, Sector Sur, Guadalquivir por 120.000 euros

Piso en Campo de la Verdad / Tucasa.com

En la zona baja del Polígono Guadalquivir, uno de los barrios mejor comunicados y con más vida del Distrito Sur, sale a la venta un amplio piso que destaca por su luminosidad, su terraza y una distribución pensada para garantizar comodidad en el día a día.

Con más de 100 m² útiles, esta vivienda ofrece una sensación de amplitud muy poco habitual en el mercado actual. El gran salón, con acceso directo a una terraza ideal para desayunar al sol o relajarse al atardecer, se convierte en el corazón del piso.

La cocina, espaciosa y con múltiples opciones de reforma, ofrece un espacio práctico y funcional. La vivienda cuenta con cuatro habitaciones, todas con luz natural, lo que permite destinarlas a dormitorio, despacho, sala de juegos o cualquier necesidad familiar.

Dispone además de un baño completo y un aseo, una combinación muy cómoda para familias o para quienes desean recibir visitas sin perder privacidad.

Con doble orientación, el piso disfruta de ventilación cruzada durante todo el día, creando un ambiente fresco y agradable incluso en los meses más cálidos. Se sitúa en una tercera planta dentro de un edificio tranquilo.

Un piso amplio, luminoso y con infinitas posibilidades para convertirse en un hogar acogedor y lleno de vida.

Tanto la vivienda de Las Jaras, perfecta para quienes desean vivir rodeados de naturaleza sin renunciar al confort moderno, como el piso del Sector Sur, amplio y lleno de luz, representan oportunidades destacadas dentro del mercado inmobiliario cordobés. Dos inmuebles muy diferentes, pero con un punto en común: ofrecen mucho más de lo que suele encontrarse en sus respectivas zonas. Ya sea para familias que buscan espacio, para quienes quieren ganar calidad de vida o para quienes exploran una buena inversión, estas propiedades se posicionan como opciones a tener muy en cuenta dentro del panorama actual de la ciudad.

