La llegada de la BLET, una oportunidad para reactivar el parque de viviendas

Alberto Crespo es el CEO de New Homes, una inmobiliaria ubicada en la localidad cordobesa de El Carpio, que ha cumplido 15 años y se ha convertido durante este tiempo en un punto de referencia de compra-venta de todo tipo de inmuebles en la comarca del Alto Guadalquivir y en la capital cordobesa.

No solo ha superado la pandemia, sino que además ha superado todo tipo de vicisitudes, ofreciendo un servicio personalizado. A ello se suma que, aparte de ser inmobiliaria, es constructora.

Parque de viviendas

Asegura Crespo que «en el Alto Guadalquivir el parque de viviendas que tenemos es de segunda mano o para rehabilitación, le damos ese servicio extra que no le da una inmobiliaria al uso, dejándole la vivienda totalmente reformada o su proyecto de adecuación culminado para que solo tenga que entrar a vivir». Indica que en las aproximadamente 50 firmas que se han llevado a cabo este año, con una media de valor de vivienda de 100.000 euros, se ha conseguido un flujo de movimiento de medio millón de euros aproximadamente en la comarca.

Desde la pandemia, afirma que llegan a la comarca un gran número de clientes buscando zonas rurales, con terreno, espacios más abiertos..., calidad de vida, «a lo que hay que añadir la futura Base Logística del Ejército de Tierra, proyecto que se va a poner en marcha cerca de nuestro pueblo y ya nos están llegando los primeros contactos de mandos militares, que están viniendo a informarse, que quieren ver dónde se va a ir asentando su familia».

Oficina de New Homes Inmobiliaria. / Casavi

New Homes es una de las pocas agencias inmobiliarias de la comarca, pertenece a API y cuenta con un gabinete jurídico, «para que tanto comprador como vendedor estén siempre cubiertos por la ley». Asimismo, trabaja con todas las entidades bancarias, «y según el perfil del cliente, le derivamos a la entidad que más le conviene, dependiendo de su tipo de trabajo, situación familiar, ahorros, etcétera».

Respecto a si hay casos imposibles, dice que no, «lo que sí hay son casos complejos y complicados». Apunta que «nosotros resolvemos casos que resultan imposibles, y de hecho puedo contarle muchos, como de gente que tiene un buen trabajo, en una buena empresa, que tiene convenios con la entidad financiera, pero no le dan la hipoteca. A través de nuestro departamento financiero hemos llegado a un acuerdo con su banco porque tenemos otros métodos que a lo mejor el cliente no los tiene».

Inversores

En cuanto al futuro, señala que tienen clientes inversores que están empezando a llegar a la zona, están viendo terrenos, para realizar el tipo de vivienda que mejor se pueda adaptar a los clientes de la comarca.

Exterior de New Homes Inmobiliaria. / Casavi

Por otro lado, resalta que en el Alto Guadalquivir no hay apenas obra nueva, sino muchas casas viejas para rehabilitar. De hecho, aclara que, «de momento, hay muy poco inversor que venga a construir porque hay promociones que no se han vendido porque están embargadas, porque los precios no son los adecuados, por lo que el parque de viviendas que tenemos es antiguo, por lo que es necesario que le demos un servicio de puesta a punto de las viviendas». En este sentido, argumenta que «en muchas de estas viviendas le preparamos su estudio en 3D de cómo quedaría la vivienda para que el cliente la compre y la reforme».

Ejemplo ilustrativo

Como ejemplo, señala una vivienda de más de 200 metros cuadrados, que la compró un cliente a 19.000 euros, «y la ha reformado con nosotros, haciendo una gran vivienda, algo que nadie la veía, y a través de un ‘tour’ virtual que le hicimos, se la quedó y ahora se la estamos construyendo».

En materia de reformas, con Dicassa, realizan desde una placa de ducha hasta el arreglo de una terraza, obra completa o demolición y construcción. Por tanto, culmina Alberto Crespo que «si desean ver oportunidades para vivir con calidad de vida, tenemos la mejor oferta junto a la BLET».