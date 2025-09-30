Oportunidad en Córdoba: fantástica casa rebajada en 6.000 euros con terraza y barbacoa en el casco histórico

En el corazón de Córdoba, específicamente en la encantadora zona de Vallellano, encontramos una joya arquitectónica que promete no solo un hogar, sino una experiencia de vida única. Esta casa adosada en venta, se erige como una oportunidad excepcional para quienes buscan un equilibrio entre la modernidad y el encanto tradicional de la ciudad. La vivienda se despliega a lo largo de 210 metros cuadrados construidos, cuidando cada detalle para ofrecer confort y funcionalidad.

Casa con terraza en el casco histórico de Córdoba

Terraza de casa en casco histórico de Córdoba / Tucasa.com

La casa se extiende majestuosa en tres plantas organizadas para maximizar el espacio y la privacidad. En la planta baja, el hall recibe a los visitantes con un gabanero que añade un toque de orden y eficacia desde el primer momento. El salón, generoso y acogedor, invita a la relajación y el esparcimiento, conectando de manera fluida con una cocina amueblada que incluye una salida directa al patio. Este nivel también alberga un dormitorio provisto de armario empotrado y un baño completo, ideal para huéspedes o para aquellas noches en que el descanso debe ser inmediato. La climatización centralizada, apta para todas las estaciones, asegura un ambiente controlado en toda la casa.

La primera planta es un oasis de privacidad con tres dormitorios adicionales, cada uno con amplios armarios que optimizan el espacio de almacenamiento. en esta planta aseguran un flujo matutino sin inconvenientes, permitiendo que la rutina familiar o personal fluya con la misma serenidad que caracteriza al entorno.

La tercera planta es el epítome del lujo accesible: un segundo salón que se abre a una gran terraza equipada con una barbacoa. Este espacio exterior privado es perfecto para reuniones al aire libre o para disfrutar del clima cordobés en soledad, observando las estrellas que parecen aletear por encima de las sombras de los antiguos edificios de la Ribera-San Basilio.

En la práctica, la vida en esta casa también es cómoda y conveniente y su ubicación en este distrito lleno de historia compensa. La calificación energética E asegura un ahorro en consumo, mientras que la emisiva también calificada como E reafirma su compromiso con los estándares sostenibles contemporáneos.

La antigüedad de la propiedad, completada en 2023, significa que usted estará estrenando instalaciones, desde las tuberías hasta el marco eléctrico, disfrutando de la tranquilidad de saber que su hogar está construido con los materiales y técnicas más avanzadas del presente.

Para quienes busquen no solo una estructura donde morar, sino un hogar que ofrezca ventajas modernas sin sacrificar la cercanía a las raíces históricas de Córdoba, esta propiedad en el Casco Histórico-Ribera-San Basilio promete ser una inversión que continuamente retorna valor personal y financiero.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.