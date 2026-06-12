Velada deportiva
El torneo de pádel empresarial de Uneléctrica reúne a empleados y familiares en Destino Badalona
Unieléctrica celebra su torneo de pádel empresarial, una jornada de convivencia que culminará con una final en otoño en Badalona.
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El certamen de pádel entre empresas del sector Destino Badalona sirvió recientemente a la comercializadora de energía Unieléctrica para celebrar en las instalaciones de pádel del Vial una velada de convivencia en la que, además de seleccionar a los jugadores de Córdoba en este singular torneo, congregar a más de medio centenar de empleados a familiares y amigos.
Antonio Mérida-Manuel Mérida y Rubén Marín-Pablo Luque serán las dos parejas representantes de Córdoba en la final, a celebrar en Badalona en otoño, mientras que Alejandro Castillejo y Rafael Medina ganaron en el torneo paralelo amateur.
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