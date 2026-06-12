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Velada deportiva

El torneo de pádel empresarial de Uneléctrica reúne a empleados y familiares en Destino Badalona

Unieléctrica celebra su torneo de pádel empresarial, una jornada de convivencia que culminará con una final en otoño en Badalona.

Foto de familia Torneo Destino Badalona UniEléctrica

Foto de familia Torneo Destino Badalona UniEléctrica / CÓRDOBA

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Juan M. Niza

Juan M. Niza

Córdoba

El certamen de pádel entre empresas del sector Destino Badalona sirvió recientemente a la comercializadora de energía Unieléctrica para celebrar en las instalaciones de pádel del Vial una velada de convivencia en la que, además de seleccionar a los jugadores de Córdoba en este singular torneo, congregar a más de medio centenar de empleados a familiares y amigos.

Antonio Mérida-Manuel Mérida y Rubén Marín-Pablo Luque serán las dos parejas representantes de Córdoba en la final, a celebrar en Badalona en otoño, mientras que Alejandro Castillejo y Rafael Medina ganaron en el torneo paralelo amateur.

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