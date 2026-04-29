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Elecciones

Julián Hurtado de Molina, reelegido como presidente del Instituto Andaluz de los Castillos

Tras las elecciones ha quedado conformado el Consejo Rector de la entidad, en el que se integran personalidades y expertos del patrimonio defensivo

Julián Hurtado de Molina, reelegido como presidente del Instituto Andaluz de los Castillos.

Julián Hurtado de Molina, reelegido como presidente del Instituto Andaluz de los Castillos. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Instituto Andaluz de los Castillos ha celebrado elecciones en la sede central del organismo en la ciudad de Córdoba. Julián Hurtado de Molina Delgado ha sido reelegido como presidente y ha quedado conformado el Consejo Rector de la entidad, en el que se integran personalidades y expertos en el estudio, divulgación e investigación del patrimonio defensivo.

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