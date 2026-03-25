Un libro de gran formato retrata la Córdoba del siglo XXI a través de la fotografía

El Círculo de la Amistad y la editorial Almuzara acaban de presentar el libro Retrato de la Córdoba del siglo XXI una nueva colección bibliográfica que tiene como gran protagonista a la fotografía. Una serie de gran formato que aspira a convertirse en una potente colección de imágenes de nuestro tiempo. El primer tomo gira entorno a la ciudad del siglo XXI y recoge una selección de 33 fotografías obra de otros tantos autores de la Asociación Fotográfica Cordobesa (Afoco). La imagen es el corazón de este volumen, donde los fotógrafos realizan, desde una perspectiva creativa, un extenso retrato de los nuevos espacios y edificios que están moldeando el urbanismo de la capital.