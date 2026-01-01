La Orquesta de Córdoba celebra su tradicional Concierto de Año Nuevo

La Orquesta de Córdoba ha celebrado este jueves la llegada de 2026 con su tradicional Concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro. La soprano cordobesa Auxiliadora Toledano, Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras, fue una de las protagonistas de una cita en la que se agotaron las entradas, tanto la de hoy como la de mañana, viernes, en que se vuelve a celebrar el concierto, a las 20.00 horas. El programa combina el patrimonio lírico español con los grandes clásicos de la tradición centroeuropea. Un auténtico viaje musical desde el Madrid castizo hasta la elegancia de Viena.