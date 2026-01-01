Gran Teatro
La Orquesta de Córdoba celebra su tradicional Concierto de Año Nuevo
La Orquesta de Córdoba ha celebrado este jueves la llegada de 2026 con su tradicional Concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro. La soprano cordobesa Auxiliadora Toledano, Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras, fue una de las protagonistas de una cita en la que se agotaron las entradas, tanto la de hoy como la de mañana, viernes, en que se vuelve a celebrar el concierto, a las 20.00 horas. El programa combina el patrimonio lírico español con los grandes clásicos de la tradición centroeuropea. Un auténtico viaje musical desde el Madrid castizo hasta la elegancia de Viena.
- Homenaje a la fiscal Aurora López
- La promoción 1995/2000 de Biología celebra su 25 aniversario
- MetalCórdoba inaugura con éxito Metalcooltech, el nuevo foro del sector metal, frío e industria 4.0 en la provincia
- El auditorio de Rabanales acoge una convivencia musical
- Santiago Carbó analiza la situación económica actual
- Procesión del colegio Divina Pastora
- Día de convivencia de la peña los Terribles en Peñarroya-Pueblonuevo
- Homenaje al activista y ecologista Pepe Larios