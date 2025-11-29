La Cofradía del Rabo de Toro Cordobés celebra su asamblea general imponiendo becas a sus miembros

La Cofradia Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés ha celebrado este sábado 29 de noviembre su asamblea general en las instalaciones del Mesón El Bandolero. Durante la reunión, como novedad dentro de la entidad, se ha condecorado a los cofrades asistentes con sus becas correspondientes.

Recientemente, la cofradía formalizó el convenio marco con la Agrupación Socio Musical El Limonero para la promoción de la gastronomía y la música tradicional, canciones del cordobés Ramon Medina fundamentalmente.