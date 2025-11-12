Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Palma del Río aborda el papel de la UE en el territorio

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Bajo el título Construyendo Palma del Río, Construyendo Europa el PSOE de Palma del Río ha reflexionado y hablado del papel de la Unión Europea en el territorio y especialmente en Palma del Río. El acto contó con el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y la parlamentaria Ana Romero.

