Proyección del corto 'La Espantada' en la UCO

Proyección del corto 'La Espantada' en la UCO.

Proyección del corto 'La Espantada' en la UCO. / CÓRDOBA

El Salón de Actos del Rectorado sirvió de sala de cine por un día para acober la proyección del corto La Espantada, en un acto en el intervinieron el rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez; los autores, Guillermo Parrilla y Ana Villa; y los actores Álvaro Barrios y Teresa Cruz.

